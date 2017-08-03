«Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS

Компания «Айдеко» представила новую версию флагманского решения — шлюза безопасности Ideco ICS. Компания продолжает совершенствование продукта как комплексного UTM-решения, обеспечивающего многовекторную защиту от интернет-угроз и предоставляет администратору все возможности для контроля сетевого периметра.

Изменения коснулись дистрибутива и функциональности сервера: улучшен сбор информации о количестве HTTPS-трафика системой веб-отчетности, обновлено ядро Linux, система предотвращения вторжений и brute force атак.

«Это очень важный шаг в развитии нашего продукта. Модуль контроля приложений, который отвечает за глубокий разбор трафика, завершает построение нашего решения как современного продукта класса UTM и NGFW. Теперь Ideco ICS 7.1 предоставляет широчайшие возможности по контролю трафика на интернет-шлюзе», — отметил Дмитрий Хомутов, директор по развитию компании «Айдеко».

Новые возможности включают в себя, среди прочего, контроль приложений (глубокий анализ трафика DPI). С появлением нового модуля администратор может ограничить использование торрентов, браузера Tor, мессенджеров и другого ПО за счет глубокого сканирования трафика (Deep Packet Inspection) на уровне layer-7 модели OSI.

Кроме того, усовершенствованы механизмы фильтрации электронной корреспонденции и противодействия спаму и фишингу. Проверка SPF-записи почтового домена при фильтрации по серым спискам и запрет на отправку почты из локальной сети без авторизации на Ideco ICS обеспечивает лучшую защиту от векторных атак на электронную почту.

Создание пользователей для более быстрого и простого развертывания сервера в сетевой инфраструктуре стало автоматическим. При попытке выхода в интернет из сетей, определенных администратором, пользователи в Ideco ICS будут создаваться автоматически, что облегчает добавление новых устройств.

«Теперь настроить Ideco ICS стало еще проще — максимальная безопасность сети обеспечивается за счет множества предустановленных правил и функций защиты сети, включенных по умолчанию», — добавил Марк Коренберг, руководитель отдела разработки компании «Айдеко».