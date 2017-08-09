Исследование: сайты интернет-магазинов и промышленных компаний наиболее уязвимы для хакерских атак

Большая часть современных сайтов содержит различные уязвимости, благодаря которым хакеры могут проводить на них атаки. В том числе, вызывая отказы систем и приводя к утере или краже персональных данных. Такие данные распространили эксперты Positive Technologies, исследовавшие степень защищенности веб-приложений за 2016 г.

Как следует из отчета, практически все исследованные веб-приложения (94%) позволяют осуществлять атаки на пользователей, а половина уязвимостей, вошедших в десятку самых распространенных, используются именно для таких атак. Доступ к персональным данным был получен в 20% приложений, обрабатывающих такие данные (включая сайты банков и государственных организаций).

Больше всего веб-приложений с уязвимостями высокого уровня риска найдено среди сайтов телекоммуникационных компаний (74%). Если же оценивать уровень защищенности в зависимости от возможных последствий, то хуже всего ситуация в промышленности (43% сайтов отличаются крайне низкой степенью защищенности) и в электронной коммерции (34%).

Исследователи отмечают, что уязвимости публичных сайтов по-прежнему являются популярным способом проникновения во внутреннюю инфраструктуру компании: каждое четвертое веб-приложение позволяет проводить такие атаки. Кроме того, четверть веб-приложений содержат уязвимости, позволяющие стороннему злоумышленнику получить доступ к базам данных.

Еще одно важное наблюдение ― веб-приложения, находящиеся в процессе эксплуатации, оказались более уязвимыми, чем тестовые: критически опасные уязвимости выявлены в 55% продуктивных систем и в 50% тестовых систем. «Это свидетельствует о том, что необходимо проводить анализ защищенности не только в процессе разработки, но и после внедрения в эксплуатацию, ― сказал Евгений Гнедин, руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies. ― Для защиты уже эксплуатируемых приложений рекомендуется использовать межсетевые экраны уровня приложений (web application firewalls)».

В исследовании также представлено сравнение эффективности различных методов анализа защищенности приложений («белый ящик» против «черного ящика») и приведены примеры выявления уязвимостей автоматизированным анализатором кода PT Application Inspector. «Анализ исходного кода показывает намного более высокие результаты, чем исследование защищенности без доступа к коду приложения, ― отметил Евгений Гнедин. ― Кроме того, тестирование исходного кода в процессе разработки позволяет значительно повысить защищенность конечного приложения. Для анализа исходного кода на различных стадиях разработки целесообразно применять автоматизированные средства, поскольку это позволяет выявить максимальное число ошибок в кратчайшее время».