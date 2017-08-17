«Доктор Веб»: около 9% банковских доменов используют неправильные настройки DNS

Аналитики компании «Доктор Веб» выяснили, что неправильная настройка DNS-серверов в совокупности с другими факторами может стать одной из возможных причин компрометации веб-сайта. Проведенное исследование показало, что подобные проблемы актуальны для многих российских финансовых учреждений и некоторых государственных организаций.

Доменная система имен (DNS, Domain Name System) позволяет получать информацию о доменах и обеспечивает адресацию в интернете. С помощью DNS клиентское программное обеспечение, в частности браузер, определяет IP-адрес интернет-ресурса по введенному URL. Администрированием DNS-серверов занимаются, как правило, сами владельцы доменов.

Многие интернет-ресурсы помимо основного домена второго уровня используют несколько дополнительных доменов третьего или даже четвертого уровней. Например, домен drweb.com использует поддомены vms.drweb.ru, на котором размещается сайт, позволяющий проверить ссылку, файл или найти описание вируса, free.drweb.ru — домен для веб-страницы утилиты Dr.Web CureIt!, updates.drweb.com — страница системы обновлений Dr.Web и т д. С использованием таких доменов обычно реализованы различные технические и вспомогательные службы — системы администрирования и управления сайтом, системы онлайн-банкинга, веб-интерфейсы почтовых серверов и всевозможные внутренние сайты для сотрудников компании. Также поддомены могут быть задействованы, например, для организации систем контроля версий, баг-трекеров, различных служб мониторинга, вики-ресурсов и прочих нужд.

При осуществлении целевых атак на веб-сайты с целью их компрометации злоумышленники в первую очередь собирают информацию о целевом интернет-ресурсе. В частности, они пытаются определить тип и версию веб-сервера, который обслуживает сайт, версию системы управления контентом, язык программирования, на котором написан «движок», и прочую техническую информацию, среди которой — список поддоменов основного домена атакуемого веб-сайта. С использованием такого списка злоумышленники могут попытаться проникнуть в инфраструктуру интернет-ресурса через «черный ход», подобрав учетные данные и успешно авторизовавшись на одном из внутренних непубличных сервисов.

Многие системные администраторы не уделяют должного внимания безопасности таких ресурсов. Между тем такие «внутренние» сайты могут использовать устаревшее программное обеспечение с известными уязвимостями, содержать отладочную информацию или допускать открытую регистрацию. Все это может значительно упростить задачу злоумышленникам.

Если обслуживающие веб-сайт DNS-серверы настроены правильно, взломщики не смогут получить по своему запросу информацию о доменной зоне. Однако в случае неправильной настройки DNS-серверов специальный AXFR-запрос позволяет киберпреступникам получить полные данные о зарегистрированных в доменной зоне поддоменах. Неправильная настройка DNS-серверов сама по себе не является уязвимостью, однако может стать косвенной причиной компрометации интернет-ресурса.

Аналитики «Доктор Веб» провели исследование настройки DNS-серверов ряда российских банков и государственных организаций. Было установлено, что из примерно 1000 проверенных доменов российских банков 89 отдают доменную зону в ответ на внешний AXFR-запрос. Информация об этом была передана в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России. Кроме того, некорректные настройки были выявлены на сайтах нескольких государственных организаций. Компания «Доктор Веб» напоминает администраторам сайтов о том, что корректная настройка DNS является одним из факторов, способных обеспечить безопасность интернет-ресурсов.