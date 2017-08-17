Решение «Эвритег» и Directum защитит конфиденциальные данные пользователей ECM

«Эвритег» и Directum объявили о заключении соглашения о технологическом партнерстве.

Первым совместным решением компаний стала интеграция системы ILD (Information Leaks Detection) с ECM-системой Directum. Решение «Эвритег» выявляет каналы утечки информации на бумажных носителях, а при несанкционированном доступе к данным помогает с легкостью обнаружить злоумышленника. Благодаря интеграционному механизму при каждом обращении к конфиденциальному документу в ECM-системе создается уникальная копия, которая в случае утечки позволит установить дату и конкретного пользователя.

В планы партнеров также входит участие в отраслевых выставках, конференциях и семинарах, организация совместных образовательных проектов. Это позволит компаниям поделиться с коллегами опытом в области управления корпоративным данными и повысит узнаваемость отечественных брендов в бизнес-сообществе.

«Мы знаем, насколько для наших коллег из Directum важно обеспечить полностью безопасную информационную среду в тех компаниях, где внедрены их решения в сфере электронного документооборота. Directum задает высокие корпоративные стандарты в области работы с документами и работает даже на защищенных российских компьютерах «Багет Р2А». Мы уверены, что в рамках нашего партнерства сможем разработать целый ряд эффективных и качественных продуктов», – комментирует Антон Самойлов, генеральный директор «Эвритег».

«Компания Directum ориентируется в первую очередь на решение ключевых бизнес-задач заказчиков, таких как информационная безопасность работы с документами, особенно в крупных компаниях. Познакомившись с решениями коллег из «Эвритег» по защите конфиденциальных данных при работе с гибридной электронно-бумажной формой документов, мы на практике убедились, что совместные решения будут востребованы и станут органичной частью ECM-окружения наших клиентов», – отмечает Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum .

Directum работает на рынке СЭД 14 лет. Разработанные в компании решения закрывают полный цикл внутреннего и межкорпоративного документооборота. Сотрудничество даст возможность разработчикам объединить экспертизу в области управления корпоративным контентом и вывести на новый уровень системы защиты конфиденциальной информации от умышленных утечек.