Юрлица cмогут сдать отчетность на сайте ФНС через браузер «Спутник»

«Актив» сообщила о том, что юридические лица, использующие для аутентификации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» ключевой носитель Рутокен на сайте ФНС России, теперь могут использовать браузер «Спутник» для работы в своих личных кабинетах.

ФНС России расширила список браузеров для работы в личном кабинете для юридических лиц. Ранее для полноценной работы в личном кабинете было необходимо выполнение ряда технических условий, в том числе наличие браузера с поддержкой шифрования защищенных соединений по ГОСТ. До настоящего времени данным условиям отвечал Internet Explorer.

Теперь юрлица, в том числе индивидуальные предприниматели, могут использовать браузер «Спутник». Это доверенный браузер с встроенным средством криптографической защиты информации, разработанный в соответствии с российскими криптографическими стандартами. «Спутник» включает средства работы с электронной подписью, что позволяет использовать его для защищенного документооборота при использовании Личного кабинета на сайте ФНС.

На официальном сайте «Спутника» даны гиперссылки для скачивания версии под Microsoft Windows.

В настоящее время в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» зарегистрировано 760,4 тысяч ИП, «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» - более 472,6 тысяч пользователей. Ежедневно к сервисам присоединяются в среднем 200 организаций и 1000 предпринимателей, согласно данным ФНС России.

Индивидуальные предприниматели с мая этого года могут использовать Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в личном кабинете на сайте ФНС России. Пользователям доступна аутентификация в личном кабинете ИП при помощи Рутокен ЭЦП 2.0, который используется для усиленной квалифицированной электронной подписи. Налогоплательщики смогут подписывать и направлять в налоговые органы заявления по регистрации, перерегистрации и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники и других документов.