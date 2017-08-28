Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных

Zecurion, российский разработчик DLP-систем для защиты информации от утечки, подписала партнерское соглашение с Dataguard Middle East, дистрибьютором и поставщиком ИТ-услуг в ОАЭ и странах Ближнего Востока.

По условиям договора Dataguard Middle East будет поставлять линейку продуктов для защиты данных от утечек Zecurion DLP. Дистрибьютор также будет предоставлять свои услуги компаниям, внедряющим решения Zecurion в облачную среду.

Партнерство является частью стратегии Zecurion, которое позволит значительно расширить присутствие компании на международном рынке. Комплексные системы защиты информации Zecurion уже используются более чем в 10 000 организаций в России и СНГ, Европе, США, странах Азии и Тихоокеанского региона.

«Мы рассчитываем на тесное взаимовыгодное сотрудничество с Dataguard Middle East, которое должно привести к значительному увеличению объёмов продаж в странах Ближнего Востока. Мы надеемся эффективно использовать каналы сбыта и сервиса нашего нового партнёра для того, чтобы обеспечить клиентам наилучшее предложение в сфере информационной безопасности», — сказал Алексей Раевский, генеральный директор Zecurion.

«Партнерство с Zecurion предоставит новые возможности для наших системных интеграторов и заказчиков в данном секторе. Это не только выгодные цены за счёт прямого дистрибьюторского соглашения, но и маркетинговая и техническая поддержка со стороны российских коллег. Всё это в совокупности позволит нашей сети каналов предложить заказчикам технологические комплексные DLP-решения, а также существенно расширить за счёт этого нашу деятельность в регионе», — отметил Ришан Ахмед (Rishan Ahmed), консультант по продуктам Dataguard Middle East.