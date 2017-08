ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА

Группа компаний InfoWatch представит обновленные версии решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) на международной выставке средств безопасности Security, fire and safety expertise for the entire Southeast Asian region 2017 (IFSEC Southeast Asia), которая пройдет с 6 по 8 сентября в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках конференции будет представлена концепция продвижения продуктов и решений InfoWatch на рынки стран ЮВА, включая создание локальных представительств полного цикла.

В ходе визита в Куалу-Лумпур также запланирован ряд встреч президента ГК InfoWatch Натальи Касперской с представителями бизнеса и государственных структур стран ЮВА.

В рамках деловой программы конференции глава InfoWatch расскажет представителям органов власти и руководителям ведущих предприятий региона о современных технологиях в области защиты данных и методах противодействия угрозам, исходящим от цифрового мира.

Также на конференции IFSEC впервые будет представлено исследование утечек конфиденциальной информации из организаций стран Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Индии и Бангладеш, подготовленное Аналитическим центром компании InfoWatch.

«В последнее время страны Юго-Восточной Азии прилагают колоссальные усилия, развивая ИТ-инфраструктуру, — отметил директор по международным продажам ГК InfoWatch Владимир Шутемов. — По данным аналитического агентства Gartner, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Таиланд наиболее активно из всех стран инвестируют в развитие информационных технологий. Такой сильный акцент на цифровой инфраструктуре благотворно сказывается на модернизации экономики региона. По мере цифровизации процессов взаимодействия государства, бизнеса и общества растет и число утечек данных из организаций. В рамках конференции IFSEC Southeast Asia мы представим комплексные решения InfoWatch для предотвращения утечек информации и защиты предприятий от внутренних угроз и таргетированных кибератак, локализованные для местного рынка с учетом особенностей и запросов предприятий региона».

На стенде InfoWatch будет представлена новейшая версия флагманского решения InfoWatch Traffic Monitor для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз, связанных с информационной безопасностью, включая модуль для проведения расследований InfoWatch Vision. Заказчикам из стран Юго-Восточной Азии будут впервые продемонстрированы продукты InfoWatch Person Monitor — система непрерывного мониторинга рабочей активности персонала и использования корпоративных ресурсов, предназначенная для предприятий среднего и малого бизнеса, а также решение для защиты систем интернет-банкинга, торговых площадок, порталов госуслуг, систем групповой работы, интернет-магазинов и других веб-ресурсов InfoWatch Attack Killer.

В рамках IFSEC Southeast Asia также пройдет демонстрация новых продуктов для международного рынка — системы непрерывного мониторинга, диагностики и защиты бизнеса InfoWatch EndPoint Security и системы автоматизированного контроля исходного кода бизнес-приложений на соответствие требованиям, предъявляемым к заказной разработке — InfoWatch Appercut.