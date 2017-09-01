RCNTEC представила новую версию приложения AUTH.AS

RCNTEC представила обновленную версию бесплатного мобильного приложения для защиты данных компаний AUTH.AS: Token для iOS и Android.

В новой версии сервиса пользователей ожидает ряд важных изменений. Одной из важных задач, реализованных в версии 4.2 для iOS и 3.1 для Android стало появление возможности хранить токены в облаках Google Cloud и Dropbox. Таким образом, у пользователей появилась возможность синхронизации настроек и профилей между всеми устройствами вне зависимости от операционной системы (iOS или Android).

В настройках приложения доступна возможность выбора и смены хранилища. При утере или поломке смартфона ни одна настройка и учётная запись не пропадёт, если в качестве хранилища используется облако. Так как данные хранящиеся в облаках дополнительно шифруются ключом безопасности, то они не достанутся просто так третьим лицам.

Разработчики сервиса сконцентрировали своё внимание на удобстве пользователя - теперь мобильное приложение AUTH.AS: Token поддержиает QR-коды большинства сервисов, использующих двухфакторную аутентификацию. Пользователь может быстро подключить и пользоваться всеми учётными записями второго фактора защиты в одном мобильном приложении.

Разработчики AUTH.AS усложнили пароль для входа в приложение и ключ к данным в облаках, но, помня об удобстве пользователя, добавили возможность в любой момент вернуться к идентификации с помощью биометрии.

В новом релизе добавлена возможность автоматической синхронизации событийных токенов между всеми типами хранилищ.

Обладатели нескольких аккаунтов в Google или Dropbox теперь могут легко переключаться между ними из настроек приложения.

Если в памяти телефона и в облаке оказалась разная информация, теперь пользователь может сам решить какие данные оставить, а приложение поможет правильно расставить приоритеты - предоставит информацию по последним изменениям и подскажет какие данные более актуальны.

Приложение AUTH.AS: Token для iOS и Android доступно в App Store и Google Play в двух локализациях: на русском и английском языках.