Eset обнаружила шифратор-подделку

Eset предупреждает о росте активности вредоносной программы, имитирующей поведение «классических» вымогателей. MSIL/Hoax.Fake.Filecoder требует выкуп за расшифровку файлов, хотя на самом деле не поддерживает функцию шифрования.

MSIL/Hoax.Fake.Filecoder распространяется по стандартной для большинства шифраторов схеме –

в электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой. В качестве документа-приманки, запускающего загрузку вредоносной программы, выступают «исковые заявления», «кредитные договора», «неоплаченные счета» и пр.

Далее лжевымогатель выводит на экран зараженного компьютера требование выкупа. Сообщение закрывает рабочий стол, блокируя доступ пользователя к файлам, папкам и приложениям.

Авторы сообщения утверждают, что все важные документы, фото и видеоматериалы, базы данных и другие ценные файлы заблокированы. Пользователю предлагается внести выкуп в размере 0,5 биткоина в течение трех дней. Через три дня сумма выкупа удваивается, через семь – расшифровать файлы будет невозможно.

MSIL/Hoax.Fake.Filecoder убедительно копирует поведение шифратора. Тем не менее, вредоносная программа не способна зашифровать данные – в ее коде не предусмотрена возможность поиска целевых файлов и отсутствует реализация какого-либо алгоритма шифрования. Более того, избавиться от требования выкупа на экране позволит простая перезагрузка компьютера.

Операторы лжешифратора рассчитывают исключительно на методы социальной инженерии, а также общественный резонанс от недавних атак шифраторов. Eset рекомендует игнорировать спам-рассылки, не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО.

Антивирусные продукты Eset детектируют поддельный шифратор как MSIL/Hoax.Fake.Filecoder.