 

На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли

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, Текст: Владимир Бахур

26 и 27 октября в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017.

Это конференция, на которой выступят более 30 топовых спикеров отрасли блокчейн, более 300 посетителей в зале.

Соорганизатор конференции один из крупнейших экономических вузов России – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в здании которого и будет проводиться конференция.

Топовые эксперты шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.

Russian blockchain week 2017 состоит из нескольких частей:

  1. Конференция;
  2. Зал мастер-классов;
  3. Презентации блокчейн-проектов;
  4. Выставка.

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

  • Дмитрий Булычков — директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;
  • Элина Сидоренко — руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы;
  • Алексей Архипов — директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех;
  • Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
  • Юлий Зегельман — управляющий партнер Velton Zegelman PC;
  • Максим Азрильян — главный технический архитектор Альфа-Банка;
  • Степан Гершуни — управляющий партнер bits.capital;
  • Алексей Благирев - директор по инновациям, Банк Открытие;
  • Константин Гольдштейн - ведущий технический евангелист Microsoft;
  • Олег Иванов - основатель CryptoBazar.
  • и другие.

Основные темы конференции

Криптовалюты

  • Биткоины и альткоины (Etherium, Ethereum, Ripple, Zcash и т.д.).
  • Инвестиции и заработок на криптовалютах.
  • Какие валюты будут расти в ближайшее время: прогнозы экспертов.

Принципы технологии блокчейн и будущее применения

  • Что необходимо знать о технологии блокчейн. Принципы и прикладное значение.
  • Каким будет будущее с блокчейном.
  • Существующие проблемы и их решение.

ICO

  • Как создать свое ICO.
  • Обзор успешных ICO-проектов.
  • Проверка благонадежности ICO: как отличить серьезные проекты от мошеннических.

Законодательное регулирование

  • Перспективы законодательства в области оборота криптовалют.
  • Как делать проекты на блокчейн-технологии и оставаться в правовом поле.

Блокчейн для бизнеса

  • Внедрение технологии в корпоративном бизнесе.
  • New business development на блокчейне.
  • Стартапы и кейсы.
  • Технология мастерчейн.

Майнинг и оборудование

  • Глобальные изменения: перспективы и тенденции в современном майнинге.
  • Выбор оборудования, расчет окупаемости.

Разработчикам

  • Программирование смарт-контрактов.
  • Разработки на технологии блокчейн в корпоративном бизнесе.

Что даст вам участие в конференции?

Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.

Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.

Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.

На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.

Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте, или по телефону +7 (499) 404-17-03.

Официальная страница мероприятия в Facebook.

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