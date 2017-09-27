Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором

Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance.

До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с бывшими и действующими сотрудниками. Решение Safetica закрывает все основные каналы утечки данных и защищает от широкого спектра угроз, обусловленных человеческим фактором.

Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, а также решает проблемы продуктивности труда персонала.

Большинство решений, обеспечивающих сохранность данных, не может установить, что сотрудник потерял интерес к текущей деятельности, ищет новую работу или получил предложение от конкурентов. Safetica не только защищает от утечек, но и выявляет подобные случаи вредоносного поведения. Руководство получает отчеты о подозрительной активности сотрудников до того, как их деятельность нанесет реальный ущерб компании.

Основные возможности «Офисного контроля и DLP Safetica»: предотвращает утечки данных, предупреждает пользователя о попытке недопустимой передачи файла, обнаруживает атаки с использованием методов социальной инженерии, выявляет колебания производительности и другие опасные тенденции, контролирует личные устройства сотрудников в корпоративной среде, контролирует использование ПО, принтеров или доступа в интернет.

Safetica сочетает меры профилактики и технологии защиты от внутренних угроз. Так, благодаря контекстному фильтру решение предотвращает утечки всех данных компании – вне зависимости от типа файла или языка документа.