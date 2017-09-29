Group-IB открывает новое направление бизнеса Brand Protection

Group-IB объявила об открытии нового направления – Brand Protection. Его специалисты будут отвечать за мониторинг и предотвращение экономических преступлений и мошенничества с использованием брендов.

Известные бренды привлекают не только покупателей, но и кибермошенников. С 2013 года компания устранила более 35 000 нарушений, связанных с незаконным использованием бренда, и ежегодно количество обнаруженных мошеннических страниц растет: только в прошлом году центр реагирования Group-IB заблокировал 14 тысяч мошеннических страниц, использующих бренды различных компаний. К ним относятся сайты-клоны, фишинговые страницы, продажа контрафактной продукции, поддельные мобильные при? »ожения, фейковые аккаунты в соцсетях, незаконная контекстная реклама.

«Компании теряют миллионы долларов и несут репутационные риски. Для эффективного противодействия угрозам мы усилили команду экспертов и аналитиков по защите бренда и выделили эти услуги в отдельное направление», – сказал Илья Сачков, генеральный директор и основатель и Group-IB.

«Собственная система мониторинга и технологии поиска Group-IB позволяют круглосуточно мониторить миллионы ресурсов, выявлять нарушения и блокировать опасные сайты в течение 24 часов как в национальных доменных зонах, так и в зарубежных», – отметил Дмитрий Русаков, руководитель направления Brand Protection.

Group-IB уже защищает крупнейшие российские и международные банки, авиа-, ИТ- и телекомпании. С открытием отдельного направления компания планирует запустить онлайн-сервис, где клиенты будут отслеживать процесс устранения нарушений, и активнее развивать собственные технологии мониторинга, в том числе для зарубежного рынка.