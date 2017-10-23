InfoWatch представила дайджест утечек пользовательских данных в крупных компаниях

InfoWatch рассказала о том, что осенью 2017 года серьезные инциденты в области информационной безопасности зафиксированы сразу в трех ведущих консалтинговых и исследовательских компаниях. В результате были скомпрометированы массивы важной информации, включая клиентские данные.

Утечки произошли у признанных корифеев аудита и аналитики, которым доверяют свою информацию сотни ведущих компаний и государственные органы. Поэтому последствия инцидентов могут быть разрушительными для самого широкого спектра участников рынка.

В конце сентября 2017 года от хакерской атаки пострадала Deloitte, входящая в «большую четверку» мировых консалтинговых и аудиторских компаний. Злоумышленники взломали почтовый сервер, получив доступ к учетной записи администратора, которая была защищена простым паролем и не требовала двухфакторной идентификации.

Поначалу масштаб утечки казался небольшим, представители Deloitte заверяли, что инцидент затронул небольшое число клиентов, уведомление о нем было направлено шести компаниям. Однако, это оказалось лишь верхушкой айсберга. Судя по всему, истинные последствия атаки куда более серьезные.

По данным источника газеты Guardian, на скомпрометированном сервере содержались письма порядка 350 клиентов консалтинговой компании. Среди пострадавших клиентов Deloitte названы Государственный департамент США, министерства обороны, национальной безопасности и энергетики, а также Почтовая служба и Национальный институт здравоохранения. Известно, что на сервере находилась переписка с ООН, ФИФА и гигантами ипотечного рынка США – компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Кроме того, сообщается о компрометации данных четырех крупных банков, трех авиакомпаний, двух мировых автопроизводителей, ряда энергетических и фармацевтических компаний.

Судя по всему, атака началась еще осенью 2016 года, когда Deloitte переносила почтовую инфраструктуру из собственного офиса в «облако» Microsoft Office 365.

В начале октября жертвой хакерской атаки себя признала компания Forrester Research. Инцидент не затронул конфиденциальные данные клиентов и сотрудников, однако злоумышленники использовали взломанные учетные записи для кражи закрытых отчетов, подготовленных по заказу ряду клиентов.

Эксперты по безопасности отмечают, что данное нарушение, несмотря на его относительно небольшой ущерб, может нести существенные последствия в будущем. Если результаты отчетов просочатся в СМИ, это серьезно повлияет на рынок. По словам руководителя компании Authentic8 Скотта Петри, атака на Forrester примечательна тем, что нацелена на информацию, которая не является монетизируемой. Но полученные данные могут быть использованы для промышленного шпионажа или каких-то форм давления на клиентов исследовательской компании.

Печальную эстафету у коллег подхватила компания Accenture. На этот раз речь идет о непредумышленном инциденте: специалисты консалтингового гиганта просто случайно оставили незащищенными четыре крупных облачных сервера Amazon S3. Эти хранилища даже не требовали паролей для входа, так что сотни гигабайт данных, в том числе информационные активы клиентов и переписка электронной почты, находились в открытом доступе.

Учитывая тот факт, что Accenture работает с большинством представителей списка Fortune 100, риску утечек был подвержен большой ряд корпораций. Директор по исследованиям киберрисков компании UpGuard Крис Викери, который обнаружил проблему, назвал открытые данные Accenture «ключами к королевству».