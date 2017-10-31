Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры

Компания Axis Communications, занимающаяся сетевым видеонаблюдением, представила ряд решений в области безопасности для различных отраслей в рамках Партнерского Дня Axis 2017.

В рамках секции «Транспорт» были представлены типовые решения для задач транспортной безопасности: идентификация личности, распознавание номеров, ситуационная аналитика, а также собственная разработка Axis Communications – технология уменьшения битрейта и размеров хранилищ видеоархива (Axis Zipstream). Специально для объектов нефтегазового комплекса, где требования к безопасности особенно критичны, Axis разработала специализированные камеры, способные работать в опасных и неблагоприятных условиях. IP-камеры Axis выполнены во взрывозащищенном исполнении, а также устойчивы к коррозии и грязи. В сочетании с AXIS Perimeter Defender, приложением для интеллектуального анализа изображений, система видеонаблюдения обеспечит защиту периметра и предотвратит несанкционированное проникновение на охраняемые территории. Для обнаружения движущихся объектов в контролируемых зонах при различных световых и погодных условиях Axis Communications представила новый сетевой радарный датчик AXIS D2050-VE.

Кроме того, компания презентовала комплексное решение для магазинов розничной торговли с использованием видеоаналитики. Системы видеонаблюдения, оснащенные аналитическими модулями, не только обеспечивают безопасность, но и способствуют повышению эффективности работы магазина: ведут подсчет посетителей, формируют тепловые карты магазина, измеряют длину очередей и автоматически информируют об этом персонал. В сочетании с сетевыми громкоговорителями Axis можно транслировать фоновую музыку в потоковом режиме, а также передавать объявления – как в реальном времени, так и предварительно записанные, по заданному расписанию.

«Мы используем решения Axis в наших розничных точках по всей России. С помощью видеоаналитики мы ведем подсчет посетителей каждого магазина, что открывает перед нами большие возможности для анализа и оптимизации нашего бизнеса: например, мы легко подсчитываем конвертацию посетителей в покупателей, оцениваем работу персонала и эффективность маркетинговых и рекламных кампаний. Видеонаблюдение помогает не только обеспечивать безопасность розничных точек, но в сочетании с грамотной аналитикой – оценить эффективность работы магазина», – говорит Сергей Якушев, ИТ-директор сети розничных магазинов «Алеф».

Система AXIS Camera Station создана специально для эффективного и удобного охранного видеонаблюдения на малых и средних предприятиях и идеально подходит для ситуаций, где нужны эффективные системы видеонаблюдения малого или среднего размера, например, в розничных магазинах, в гостиницах, в школах и на заводах.