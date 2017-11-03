Интернет-мошенники наживаются на ажиотаже вокруг iPhone X

Эксперты Group-IB за последние три дня обнаружили более 500 мошеннических сайтов с предложением новых моделей iPhone. «Айфономаны» рискуют как остаться без смартфона и денег, так и заразить свои устройства вирусом. Доход от одного сайта в месяц может достигать $68 тыс. Общий потенциальный ущерб эксперты Group-IB оценили в $34 млн.

Активность мошенников вызвана ажиотажным спросом на iPhone X. Первая партия была раскуплена 27 октября через 10 минут после открытия предзаказа. Продажа в 55 странах мира стартует 3 ноября. Сегодня на официальном магазине Apple смартфон можно заказать с доставкой через 5-6 недель. По данным портала Nikkei, из-за проблем с производством дисплеев поставки последней модели айфона будут вдвое меньше запланированных первоначально.

«Мошенники следят за всеми тенденциями. На волне ажиотажного спроса и сложностей с получением заказов появились сотни подозрительных ресурсов, – комментирует ситуацию Андрей Бусаргин, директор направления Brand Protection Group-IB. – В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем – мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят ваше устройство вирусом. После официального старта продаж количество мошеннических сайтов только увеличится».

Одна из распространенных мошеннических схем – 100% оплата предзаказа iPhone X по выгодной цене. На одном из таких сайтов цена на новую модель почти на 30% ниже стоимости в официальном магазине. Для убедительности сайт украшает картинка с 5-тизвездочным рейтингом магазина в Яндекс.Маркете.