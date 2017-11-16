Одна из трех утечек данных на Ближнем Востоке связана с государственной или коммерческой тайной

InfoWatch представила исследование утечек конфиденциальной информации из организаций в странах Ближнего Востока за девять месяцев 2017 года. В фокус исследования попали сообщения о компрометации данных коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных органов, которые были опубликованы в СМИ и иных открытых источниках.

В подавляющем большинстве случаев утечки конфиденциальной информации в странах Ближнего Востока произошли вследствие внешних атак. Если в общемировой выборке они стали причиной 40% случаев компрометации данных, то в исследуемом регионе на долю внешних атак пришлось 80% инцидентов.

При этом внутренним нарушителем зачастую являлся привилегированный пользователь — системный администратор или иной технический сотрудник с расширенными правами доступа к информации. На долю такого злоумышленника в странах Ближнего Востока пришлось почти 12% случаев утечек конфиденциальной информации, в общемировой выборке эта цифра составила всего 1%.

Распределение утечек по типам скомпрометированных данных и пострадавшим отраслям в странах Ближнего Востока также отличается от общемировых тенденций. Каждый четвертый случай утечки в исследуемом регионе касался информации, связанной с коммерческой тайной (ноу-хау), в то время как в мире этот показатель не превысил 3%. На долю утечек государственной тайны пришлось 12,5% случаев, на общемировой выборке число подобных инцидентов не достигло и 4%.

«Ближний Восток является регионом, где сходятся интересы многих геополитических игроков, а отношения между некоторыми государствами в исследуемом регионе едва ли можно назвать добрососедскими, — отметил аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук. — Этим объясняется значительная доля инцидентов, связанных с политически мотивированными кибератаками. Любая информация, касающаяся государственной тайны, может быть использована в политической борьбе, а потому имеет ценность».

Половина всех утечек данных на Ближнем Востоке пришлась на организации финансового сектора и промышленной отрасли. В мире этот показатель не превысил 16%.

«Злоумышленники по всему миру проявляют интерес к информации, касающейся персональных данных в больших объемах, — добавил Сергей Хайрук. — Однако в ближневосточном регионе нет массовой охоты за подобной информацией. Злоумышленники действуют целенаправленно, ориентируясь на максимально ликвидную информацию и, соответственно, сферы, где она обрабатывается — банки, промышленные организации, государственные органы и компании, занимающиеся развитием высоких технологий».

Как и во всем мире, самыми популярными каналами утечек данных в исследуемом регионе оказались браузер и облачные хранилища — на них пришлось 82% случаев. Второй по популярности канал утечек информации — съемные носители. Остальные инциденты связаны с кражей и потерей оборудования, бумажных документов или утечкой данных через электронную почту. В общемировой выборке на утечки конфиденциальной информации через браузер и облачные хранилища пришелся 61% инцидентов, через электронную почту — 23% случаев, на кражу бумажных документов — 8% утечек.