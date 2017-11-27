«Актив» представил обновленную версию «Рутокен VPN»

Компания «Актив» выпустила обновленную версию продукта «Рутокен VPN», предназначенного для безопасного доступа удаленных сотрудников к корпоративным ИТ-системам из любой точки мира. Продукт рекомендуется к использованию в секторе малого и среднего бизнеса.

Решение обеспечивает максимальную безопасность при удаленной работе с файлами, почтой, «1С» и другими офисными приложениями.

В решении реализовано стойкое шифрование трафика. В новой версии для построения VPN-канала применяются криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.12-2015. В качестве альтернативы можно использовать алгоритмы RSA с длиной ключа 2048 бит и и AES 256 бит.

«Рутокен VPN» базируется на OpenVPN и закрытых, неизвлекаемых криптографических ключах, хранящихся на борту USB-токенов или смарт-карт Рутокен ЭЦП PKI, Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.

Продукт интегрируется с Microsoft Active Directory за несколько минут и не требует специальных знаний для настройки и администрирования. Для операционных систем Windows и OS X разработан специальный клиент, не требующий установки драйверов. Достаточно один раз установить клиент на «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», чтобы использовать его на любом компьютере. Продукт поддерживает все основные клиентские платформы: Windows, OSX, Android и IOS, а также совместим с большинством интернет-браузеров — Google Сhrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer 10 и др.

«Рутокен VPN - это комплексное решение для безопасного доступа к корпоративным ИТ-системам из любой точки мира, предназначенное для надежной защиты информации при удаленных подключениях. Идеально подходит для решения задач ИБ малого и среднего бизнеса. Клиент за несколько минут устанавливает внутри сети своей компании нашу коробочку или виртуальную машину Рутокен VPN, и все его сотрудники получают возможность работать с любыми офисными ресурсами, как будто бы они находятся на своем рабочем месте в офисе. Это очень удобно для компаний с широкой географией работ», - отметил Сергей Сошников, руководитель группы разработки проекта компании «Актив».