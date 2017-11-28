Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска

По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты.

В ходе атак на сайт, где проводят ICO, хакеры подменяют адрес криптокошелька, после чего инвесторы самостоятельно переводят деньги на счет мошенников. Кроме того, получил распространение незаметный для стороннего наблюдателя вид заработка: злоумышленники загружают на машины жертв ВПО, создавая ботнеты, добывающие для хакеров криптовалюту. Наконец, одна из самых «дорогих» кибератак 2017 года — тоже связана с криптовалютами: из-за уязвимости в клиенте сети Ethereum злоумышленники похитили около 30 млн долларов.

Растет количество киберинцидентов в госсекторе: доля атак, направленных на государственные организации, в III квартале 2017 года составила 13% и впервые за последние два года превысила долю атак на финансовые компании (7%).

Для киберпреступников не существует границ между странами и континентами, поэтому все больше атак затрагивают одновременно две, три, десять и более стран.

В III квартале существенно выросла доля атак на частных лиц (32% против 24% во втором квартале). Три четверти атак на образовательные учреждения пришлись на сентябрь, а вот сфера развлечений (рестораны, отели, кинотеатры и пр.) больше интересовала злоумышленников в летние месяцы.

Доля атак с использованием вредоносного ПО продолжила расти и составила 39%. Среди них выделяются атаки на промышленность (в частности, группировка Dragonfly продолжает атаковать энергетический сектор).

Набирает обороты и эксплуатация уязвимостей веб-ресурсов, в частности дефейс сайтов государственных структур. В августе от таких атак пострадали 27 веб-ресурсов госорганов Малайзии, портал правительства Пакистана и около 40 сайтов Венесуэлы.

К одной из самых масштабных утечек данных привела июльская атака на американское бюро кредитных историй Equifax, в результате которой злоумышленники получили личную информацию 145,5 млн граждан.

Продолжает совершенствоваться ВПО, атакующее банкоматы и POS-терминалы. В июле стало известно об атаках на распространенные в США вендинговые автоматы Avanti Markets: злоумышленники смогли получить доступ к данным клиентов в некоторых из них.

«Вредоносное ПО задействовано практически в половине атак, и в первую очередь мы это связываем с популярностью сервисов по перепродаже троянов (ransomware as a service), — отметила аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. — Вопрос защищенности веб-ресурсов еще никогда не стоял так остро, как в ситуации с блокчейн-проектами и ICO, когда несанкционированный доступ к управлению сайтом и контентом означает потерю миллионов долларов за несколько минут. Вместе с ростом числа новых ICO к концу года ожидается и рост атак на блокчейн-платформы».