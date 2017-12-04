Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами

Gemalto объявила о предоставлении пользователям Google Cloud Platform возможности управления и полного контроля над ключами шифрования в Google Cloud Platform. Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna Hardware Security Module (HSM) и решение SafeNet KeySecure от компании Gemalto теперь полностью поддерживают функциональность ключа шифрования Customer-Supplied Encryption Key (CSEK) от Google Cloud. Это означает, что клиенты могут создавать, управлять и использовать свои собственные ключи шифрования для защиты данных и приложений в Google Cloud Storage и Compute Engine.

Недавнее исследование, проведенное консалтинговой компанией 451 Research, показало, что в настоящее время одна треть организаций работает с четырьмя или более поставщиками облачных услуг. Возможность контролировать все операции по шифрованию данных и управлению ключами для всех поставщиков облачных услуг помогает компаниям полностью контролировать свои зашифрованные данные, позволяя им защищать свою самую конфиденциальную информацию и соответствовать нормативным требованиям.

«Многие поставщики облачных услуг предлагают различные варианты по гибкому управлению ключами, такие как управление собственным ключом (сценарий «bring-your-own-key» или BYOK) и хранение своего собственного ключа (сценарий «hold-your-own-key» или HYOK). Это большой шаг вперед, который поможет организациям по-новому применять растущее число приложений и услуг, основанных на использовании облачной инфраструктуры, сохраняя при этом полный контроль над ключами шифрования любого поставщика облачных услуг, которые они используют», - сказал Тодд Мур (Todd Moore), старший вице-президент по продуктам шифрования в Gemalto.

Благодаря интеграции с функционалом ключа шифрования CSEK, который предлагает Google, компании (включая компании из отраслей с высокой степенью регулируемости) могут использовать встроенный модуль безопасности SafeNet Luna HSM для создания, управления и поддержания полного контроля над ключами для защиты конфиденциальных данных на платформе Google Cloud Platform. Также, компании могут принять решение по своему выбору, какой уровень владения и контроля над ключами они хотели бы получить при переносе операций, приложений и данных на платформу Google Cloud Platform.

Решения для шифрования данных SafeNet от компании Gemalto упрощают работу с несколькими облаками за счет централизации шифрования и управления ключами, что позволяет организациям усиливать видимость и контроль данных для обеспечения последовательного и эффективного контроля безопасности; упрощать отслеживание и проверку операций шифрования и управления ключами, чтобы продемонстрировать соответствие внутренним политикам и отраслевым стандартам, таким как стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI-DSS) или «Закон о преемственности и подотчетности медицинского страхования» (HIPAA), а также правительственным нормативным требованиям, например «Общему регламенту по защите данных в Европе» (GDPR); уменьшать нагрузку на ИТ для управления несколькими службами безопасности на каждой облачной платформе.