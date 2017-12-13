Киберпреступники в 2018 году будут атаковать элементы интернета вещей

Компания Trend Micro опубликовала ежегодный отчет с прогнозами по информационной безопасности на 2018 г. Согласно прогнозам, использование известных уязвимостей в атаках будет увеличиваться в результате роста атакуемой поверхности современных предприятий, что открывает все больше брешей в защите. Чтобы защитить наиболее ценные данные организации, руководство должно поменять приоритеты в пользу патч-менеджмента и обучения сотрудников.

По прогнозам экспертов Trend Micro, в процессе слияния информационных (ИТ) и операционных (ОТ) технологий приложения и платформы предприятий попадают под риски манипуляций и уязвимостей. Кроме того, Trend Micro прогнозирует рост числа уязвимостей в области интернета вещей (ИВ), поскольку все больше устройств производятся без учета правил безопасности и отраслевых стандартов. Кроме DDoS-атак, злоумышленники будут использовать ИВ-устройства для создания прокси-серверов с целью скрыть свое настоящее местоположение и веб-трафик. Причина подобной тенденции в том, что при проведении расследований полиция чаще всего опирается на IP-адрес в журналах. Все больше устройств, таких, как биометрические трекеры, дроны, аудиоколонки и голосовые помощники будут взломаны с целью извлечения накопленных данных, проникновения в жилища и т.д.

В целом, рост сетевой связанности и увеличенная атакуемая поверхность создают новые возможности для киберпреступников, использующих известные огрехи в защите для проникновения в корпоративную сеть.

Корпоративные приложения и платформы будут подвержены риску нецелевого использования и уязвимостям. SAP и другие системы планирования ресурсов предприятия могут быть взломаны. Если обрабатываемые данные были модифицированы или отправлена неправильная команда в системе ERP, вычислительная техника может стать инструментом саботажа, приводя к ошибочным решениям, таким, как неверные объемы ресурсов, нежелательные переводы денег и даже перегрузка систем.

«Мы в Trend Micro постоянно исследуем будущие угрозы, которые окажут наибольшее влияние на бизнес, а также прогнозируем, какие уязвимости не останутся незамеченными в наступающем году, – сообщил Рик Фергюсон (Rik Ferguson), вице-президент по исследованиям безопасности Trend Micro. – Многие разрушительные кибератаки в 2017 году использовали известные уязвимости, которые можно было предотвратить, если бы вовремя были установлены заплаты. Эта тенденция продолжится в следующем году, так как атакуемая поверхность предприятий растет и обнажает все больше лакун в безопасности. Руководители должны уделять первоочередное внимание управлению уязвимостями, что обязывает лидеров подразделений ИБ, составляющих план кибербезопасности на 2018 год, ставить управление уязвимостями в приоритет, особенно в условиях вступления в силу «Акта о защите персональных данных» (General Data Protection Regulation, GDPR)».

Программы-вымогатели останутся ключевой составляющей ландшафта киберугроз, так как они доказали свою успешность. Компания будет наблюдать увеличение направленных атак программ-вымогателей, в рамках которых будут подвергаться опасности отдельные предприятия, после чего руководители будут вынуждены выплатить больший выкуп. Компрометация корпоративной электронной переписки (ВЕС-атаки) также будет набирать популярность у злоумышленников, так как окупаемость в случае успешной атаки весьма высока. По прогнозам экспертов, глобальные потери от ВЕС-атак в 2018 г. превысят сумму в $9 млрд.

«Частный сектор по-прежнему будет находиться под давлением киберугроз, – прокомментировал Эдвин Мартинез (Edwin Martinez), глава службы информационной безопасности CEC Entertainment. – Учреждения должны продолжать делиться важной информацией, чтобы мы могли лучше реагировать на эти киберугрозы и иметь возможность предотвращать их, ограничивая доступ к конфиденциальным данным».

Киберпреступники также будут использовать все больше распространяющие свое влияние технологии - блокчейн и машинное обучение - для маскировки своей деятельности от традиционных методов защиты информации. DAO (Decentralized Autonomous Organization), первый децентрализованный венчурный фонд, построенный на базе блокчейна Ethereum, подвергся крупной масштабной атаке. В результате эксплуатации ошибки в коде DAO со счетов проекта исчезли более $50 млн электронной наличности. Trend Micro рекомендует использовать эшелонированную стратегию с использованием технологий безопасности разных поколений, которая сочетает в себе передовые инструменты безопасности, подкрепленные почти 30-летним опытом компании в защите крупнейших мировых брендов.