В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

Роскомнадзор официально признался в ограничениях, наложенных на звонки в WhatsApp* и Telegram. В ведомстве подчеркнули, что эти лимиты «частичные». Объявленная причина – защита граждан от киберпреступников.

И чтобы никаких звонков

В России началась блокировка звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, пишет РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. В ведомстве новые лимиты для россиян называют «частичными ограничениями», не сообщая, в чем именно проявляется их «частичность», как долго они продлятся и сколько россиян затронут.

Роскомнадзор указал на причину происходящего. Это не деградация серверов, о которой говорили год назад при замедлении YouTube, а забота о безопасности граждан.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», – приводит РБК заявление представителей Роскомнадзора.

Комментарий Telegram

Представители Telegram уже отреагировали на произошедшее. «Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству, – сказали они РБК. – Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений».



По словам представителей мессенджера, Telegram «первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их».

Пишите письма

Сообщив о вводе «частичных ограничений, представители Роскомнадзора тут же заявили, что на данный момент других блокировок, касающихся WhatsApp* и Telegram, нет. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», – сказали они (цитата по РБК).

Комментарий Роскомнадзора

Это означает, что текстовая переписка, равно как и обмен файлами, пока доступны. В заявлении регулятора ничего не сказано о планах по полному отлучению россиян от WhatsApp* и Telegram.

Роскомнадзор не уточнил, какие именно звонки «частично ограничиваются» – только аудио, только видео или все сразу.

Вы – нам, мы – вам

Минцифры уже прокомментировало произошедшее и де-факто подтвердила, что ограничения действительно введены. «Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет», – говорится в заявлении Минцифры.

Комментарий Минцифры

При этом ведомство оставляет россиянам надежду, что когда-нибудь они смогут звонить в этих мессенджерах без ограничений и использования спецсредств. «Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», – сказали представители Минцифры.

Все было ожидаемо

Последние сомнения в том, что звонки в WhatsApp* и Telegram в скором будущем начнут частично или полностью блокировать, развеялись 11 августа 2025 г. В этот день по всей России пользователи этих сервисов внезапно лишились возможности звонить по видеосвязи.

Операторы связи отказались комментировать случившееся. Официальных объяснений со стороны российских властей до сих пор не поступило.

CNews писал, что проблема фиксировалась во многих регионах страны. На следующий день у многих пользователей резко просело качество аудиозвонков в Telegram, даже при подключении по проводному интернету.

Ради безопасности россиян

Как пишет РБК, в Роскомнадзоре указывают, что «частичное ограничение» звонков через WhatsApp* и Telegram – следствие многочисленных жалоб россиян на то, что оба эти сервиса якобы стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Представители Роскомнадзора добавили также, что у правоохранительных органов тоже есть сведения об использовании киберпреступниками этих сервисов в своих корыстных целях.

История повторяется

За последний год россиянам запретили пользоваться тремя всемирно известными мессенджерами. 9 августа 2024 г. в «черный список» попал Signal, по праву считающийся одним из самых защищенных мессенджеров в мире.

В октябре 2024 г. его участь разделил Discord, а в декабре 2024 г. этот дуэт превратился в трио – в бан отправили еще и Viber. Все они были заблокированы по одной и той же причине – якобы из-за нарушений требования российского законодательства для использования мессенджеров в террористических и экстремистских целях.

Пригрозить – значит, заблокировать

Отправить в «черный список» еще и WhatsApp* власти грозились уже давно, как минимум с осени 2023 г. В частности, его хотели полностью заблокировать в России за функцию «Каналы», как Telegram, которая в итоге в России недоступна.

Что до Telegram, то его блокировали с апреля 2018 г. по июнь 2020 г., но россияне в подавляющем большинстве этого не заметили – мессенджер работал без всем известных технических средств.

Первые раскаты

К моменту выхода материала не было известно, кому именно принадлежит идея лишить россиян возможности звонить при помощи сервисов, которыми они пользовались на протяжении многих лет. Однако важно учитывать тот факт, что упомянутая поломка видеозвонков в WhatsApp* и Telegram возникла менее чем через сутки после того, как в открытых источниках появилась информация о попытках операторов «большой четверки» пролоббировать блокировку всех звонков через эти мессенджеры.

В частности, 10 августа 2025 г. Forbes со ссылкой на собственные источники в Правительстве России писал, что операторы связи аргументировали свою просьбу в некотором смысле заботой о гражданах. Инициатива операторов прозвучала в мае 2025 г. в рамках стратегической сессии по развитию связи, уточняет издание. По их утверждению, рост мобильного интернет-трафика вкупе с удорожанием базовых станций может негативно отразиться на скорости доступа в интернет.

В зоне риска – якобы жители крупных российских городов. А вот если заблокировать вообще все звонки именно в иностранных мессенджерах, то переизбытка мобильного трафика не будет, заверили представители федеральных операторов связи.

В качестве дополнительной причины для блокировки звонков исключительно в зарубежных мессенджерах операторы связи упомянули кибермошенников – мол, они звонят россиянам в первую очередь через иностранные сервисы.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.





