Объем мошенничества при покупках в интернете вырос почти на 20%

Эксперты Safecrow провели исследование рынка e-commerce и опубликовали данные по мошенничеству и конфликтным сделкам в сети. Рынок электронных платежей в России ежегодно растет примерно на 30% в год. Вместе с ним в среднем на 20% увеличивается и количество проблемных сделок при купле-продаже в интернете.

Конфликты случаются при купле-продаже всех видов товаров и услуг в сети. В топ попали товары из сегмента автомобильной и мототехники – рост в 30%, на втором месте оказалась покупка обуви и аксессуаров – 22%. Замыкает тройку бытовая техника и электроника – 14%. Каждая десятая конфликтная покупка, по данным экспертов, приходится на группу товаров для дома и инструментов для ремонта. 9% сделок относятся к заказу различных услуг, в том числе – услуг фриланса, при продаже билетов и организации онлайн-тренингов. Далее идут сделки по покупке компьютерных комплектующих, доля споров составляет здесь 7%. Всего 6% конфликтов возникает при покупке детских товаров.

Всего при проведении исследования аналитики Safecrow изучили более 10 площадок, посвященных покупкам в интернете и онлайн-мошенничеству, а также проанализировали собственные данные (более 8 тыс. сделок), внесенные в статистику по арбитражу за 2016 и 2017 гг. по всей территории России.

Значительное количество споров (44%) связано с недобросовестным исполнением условий продавцами (например, когда товар не был доставлен). Столько же отказов и конфликтов обусловлены плохим качеством товаров. И только 12% сделок сорвалось по вине покупателя.

При этом 42% покупателей требуют полного возврата средств, а 58% соглашаются на получение скидки или частичный возврат внесенной оплаты. Средний чек по всем спорным сделкам составил 6 600 рублей.

Исполнительный директор Safecrow Антон Бутивщенко считает эту статистику вполне объяснимой: «Общий объем российского рынка C2C в 2017 году мы оцениваем в 300 млрд рублей. С помощью интернета можно жить и работать, оплачивать счета, покупать товары. Виртуальные сделки на руку многим мошенникам, которые используют электронные площадки и доски, как средства собственной наживы. Способов обмана десятки. При чем каждый год мошенники умудряются находить все новые и новые схемы. Мы наблюдаем за состоянием рынка и пришли к выводу, что наибольшее число споров приходится при покупке автомобильной и бытовой технике. Поскольку это наиболее расходный товар, многие люди рационально подходят к ее покупке и стремятся сэкономить. Этим и пользуются мошенники, именно поэтому мы наблюдаем устойчивый рост в этих группах».