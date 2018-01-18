Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире

Check Point Software Technologies зафиксировала в декабре резкий рост распространения вредоносного ПО для майнинга криптовалюты. Исследователи Check Point обнаружили, что в декабре криптомайнеры атаковали 55% компаний во всем мире. При этом 10 разновидностей этого вредоносного ПО попали в топ-100 самых активных киберугроз, а два из них вошли в тройку лидеров. Используя криптомайнеры злоумышленники захватывают контроль над центральным процессором или видеокартой и используют их ресурсы для добычи криптовалюты.

Check Point обнаружила, что вредоносное ПО для майнинга криптовалюты целенаправленно внедрялось в популярные веб-сайты без ведома пользователей, большинство таких сайтов — это сервисы стриминговых медиа и файлообменники. Хотя в основном такие сервисы являются легальными, их можно взломать, чтобы генерировать больше мощности и получать доход, используя до 65% ресурсов ЦП пользователя.

«Пользователи все чаще используют ПО для блокировки рекламы, поэтому веб-сайты стали использовать ПО для майнинга криптовалюты в качестве альтернативного источника дохода, — отметила Майя Хоровиц, руководитель группы Threat Intelligence компании Check Point Software Technologies. — К сожалению, зачастую это происходит без ведома пользователей, чьи процессоры используются для криптомайнинга. Вероятно, мы будем наблюдать, как эта тенденция возрастет в ближайшие несколько месяцев».

В декабре ПО для майнинга криптовалюты CoinHive сместило с лидирующей позиции вредоносную рекламу RoughTed, в то время как набор эксплойтов Rig ek сохранил второе место рейтинга. Новый криптомайнер Cryptoloot замкнул тройку самых активных зловредов декабря, впервые войдя в топ10.

Самые активные зловреды декабря 2017: CoinHive — зловред, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты. Rig ek — этот набор эксплойтов появился в 2014 году. Rig включает эксплойты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight. Заражение начинается с перенаправления на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который затем ищет уязвимые плагины и внедряет эксплойт. Cryptoloot — криптомайнер, использующий мощность ЦП или видеокарты жертвы и другие ресурсы для майнинга криптовалюты, зловред добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту.

По данным Check Point, в декбре количество атак на российские компании по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось. Россия заняла в рейтинге Global Threat Index 82 место, опустившись на 25 позиций. Больше всего в ноябре атакам подверглись Доминиканская Республика, Ботсвана, Камбоджа и Непал. Меньше всего атаковали Мозамбик, Кипр и Уругвай.

Triada, модульный бэкдор для Android. продолжает распространяться, сохраняя позицию самого активного мобильного зловреда, используемого для атак на организации. За ним расположились Lokibot и Lotoor.

Самые активные мобильные зловреды декабря: Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере. Lokibot — банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Зловред может заблокировать телефон, если удалить его права администратора. Lotoor — хакерский инструмент, использующий уязвимости в операционных системах Android, чтобы получить root-доступ на взломанных мобильных устройствах.

Global Threat Impact Index и ThreatCloud Map разработаны ThreatCloud intelligence, самой большой совместной сетью по борьбе с киберпреступностью, которая предоставляет данные об угрозах и тенденциях атак из глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud, содержащая более 250 миллионов адресов, проанализированных для обнаружения ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносных программ и более 5,5 миллионов зараженных сайтов, продолжает ежедневно идентифицировать миллионы вредоносных программ.