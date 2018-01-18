InfoWatch и Университет ИТМО открыли учебный центр по ИБ для студентов вуза

ГК InfoWatch и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) объявили об открытии совместного учебного центра на базе вуза. Создание учебного центра стало результатом стратегического сотрудничества ГК InfoWatch и Университета ИТМО в области профильной подготовки высококвалифицированных специалистов информационной безопасности для российских предприятий.

Учебный центр «ИТМО–Инфовотч» представляет собой техническую и технологическую базу для учебной и исследовательской деятельности в области информационной безопасности. Основная идея центра – дать студентам возможность поработать с реальными инцидентами, встречающимися на предприятиях. Это делается на базе учебного компьютерного центра, который оснащен всем комплексом программных продуктов ГК InfoWatch и предназначен для работы в различных ИТ-средах, в том числе, системах индустриального интернета вещей (IIoT).

InfoWatch является куратором магистерской программы ИТМО по профилю обучения «Безопасность киберфизических систем». Выпускники курса получают фундаментальные теоретические знания в области разработки систем безопасности сложных киберфизических систем, протоколов аутентификации, безопасной обработки и передачи данных для распределенных систем хранения и обработки данных. Создание Учебного центра усилит возможности получения прикладных практических навыков учащихся по данному направлению.

Планируется, что на базе центра «ИТМО–Инфовотч» будут заниматься и уже работающие специалисты Северо–Западного региона по информационной безопасности, желающие повысить свою квалификацию.

«Мы планомерно и целенаправленно продолжаем работу по развитию кадрового инженерного потенциала нашей страны и популяризации профессиональной деятельности в информационной безопасности и смежных сферах. Специалисты по защите информации сегодня востребованы как никогда, а в условиях цифровой экономики необходимость в такого рода специалистах будет только расти. На базе учебного полигона специалисты InfoWatch будут делиться со студентами ИТМО накопленными знаниями и отрабатывать реальные сценарии практических действий в случаях атак или негативных действий сотрудников. Создание подобного центра – это отличная синергия фундаментальных знаний, которые дает университет, со свежайшими примерами реальных практиков от ГК InfoWatch. Это поможет молодым выпускникам выйти в профессиональную жизнь с практическими навыками», — отметила Наталья Касперская, глава ГК InfoWatch.

«Студенты получат возможность работать с теми же инструментами, что и специалисты, пользователи продуктов InfoWatch, то есть будут получать актуальные знания в области анализа информационных угроз. В результате обучающиеся смогут развивать навыки научной работы, а Университет ИТМО получит дополнительную базу для исследовательской деятельности в области информационной безопасности. Рынок в области защиты данных сегодня развивается очень быстро и требует уже более научного подхода. Более того, в ходе дальнейшего сотрудничества с компанией предусматривается, что студенты смогут выполнять научно–исследовательские работы по заказу InfoWatch и по совместным работам», – прокомментировал декан факультета безопасности информационных технологий Данил Заколдаев.