«Ред Софт» выпустила патчи для устранения уязвимости Meltdown

«Ред Софт», разработчик операционной системы РЕД ОС, объявила о выпуске патчей для устранения уязвимости Meltdown, найденную в процессорах Intel, AMD и ARM64 в начале января текущего года. Обновления для операционной системы РЕД ОС уже доступны пользователям.

Упомянутая уязвимость носит аппаратный характер, и модификация программного обеспечения может закрыть ее только косвенно, в связи с чем производительность системы снизится. Однако, данное сокращение зависит напрямую от нагрузки на процессор, и на обычных рабочих станциях падение производительности минимальное и практически не ощущается.

Эксперты «Ред Софт» также работают над обновлениями, закрывающими уязвимости CVE-2017-5753 и CVE-2017-5715, известные под общим наименованием Spectre.

Этот вид уязвимости характеризуется тем, что нарушает изоляцию памяти приложений. В скором времени соответствующие обновления для РЕД ОС будут предоставлены пользователям.