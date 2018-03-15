Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) поможет компаниям блокировать сложные угрозы

«Лаборатория Касперского» представила корпоративное решение нового поколения Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) для моментального выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных устройствах.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», позднее распознавание киберинцидента и отсутствие визуального контроля над конечными устройствами, через которые и проникает абсолютное большинство угроз, оборачивается для компании значительным финансовым ущербом — вплоть до 977 тысяч долларов в случае несвоевременно выявленной целевой атаки, например. В России за прошедший год с ними столкнулась почти четверть организаций — 23%.

Целевые атаки в подавляющем большинстве случаев протекают незаметно для компании на протяжении минимум полугода. Чтобы принципиально изменить ситуацию, «Лаборатория Касперского» представила корпоративное решение нового поколения для моментального выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных устройствах.

Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) непрерывно отслеживает любые аномалии и подозрительные процессы на рабочих местах сотрудников, представляет все собранные данные в удобном визуализированном виде, распознает угрозы и реагирует на инциденты. Таким образом, решение в значительной степени автоматизирует процесс поиска вредоносного ПО и вторжений в корпоративную сеть, сводя время ответной реакции на угрозу к минимуму.

В Kaspersky EDR реализован гибкий и интеллектуальный подход к автоматическому распознаванию любых угроз (в том числе еще неизвестных), а также своевременному и наиболее адекватному реагированию на них для предотвращения возможного ущерба и негативных последствий для организации. При этом все управление осуществляется с помощью единого интерфейса. КомпонентKaspersky EDR тесно интегрирован с платформой для защиты от целевых атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.