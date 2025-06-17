«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

«Лаборатория Касперского» открывает новое направление бизнеса и становится оператором сотовой связи. Отныне она предлагает своим клиентам виртуальную SIM-карту для выхода в интернет за рубежом. Обещана поддержка полутора сотен стран и нескольких тысяч тарифных планов иностранных операторов.

Бизнес по-новому

Российская компания «Лаборатория Касперского», известная в первую очередь своими антивирусными решениями, выходит на рынок мобильной связи в целом и мобильного интернета в частности. Как пишет «Коммерсант», отныне она предоставляет своим клиентам купить SIM-карту для получения доступа в интернет при нахождении за пределами границ России, то есть за рубежом.

Сама SIM-карта не физическая, а виртуальная, то есть eSIM. Приобрести ее «Лаборатория Касперского» предлагает посредством фирменного приложения Kaspersky eSIM Store. Как пишет Forbes, это приложение для iOS и Android, однако на момент выхода материала оно отсутствовало как в американском каталоге Google Play, так и в отечественном RuStore.

«Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» открыла для себя новый бизнес

Пользователям, не желающим устанавливать на свой смартфон множество приложений, существует альтернативное решение. Купить eSIM «Лаборатории Касперского» можно посредством официального сайта компании.

С прицелом на весь мир

В компании заявили изданию, что подключение ее мобильного интернета будет доступно более чем в 150 странах мира, то есть почти по всей планете. По данным портала Worldometers.info, в настоящее время в мире насчитывается 195 стран.

Используя преимущества eSIM ввиду отсутствия привязки виртуальной SIM-карты к какому-либо конкретному оператору, «Лаборатория Касперского» предложит своим клиентам около 2000 тарифных планов от локальных операторов связи. По информации «Коммерсанта, партнером российской ИБ-компании в ее новом направлении бизнеса выступила BNESIM Limited – международная компания, которая предоставляет услуги виртуальной сим-карты (eSIM) для доступа в интернет за рубежом.

Что предложат абонентам

Потребители, желающие подключить мобильный интернет, находясь за границей, получат два предложения от «Лаборатории Касперского». Первое – это краткосрочное подключение, в рамках которого мобильный интернет будет работать в течение фиксированного времени.

Фирменное приложение пока недоступно в популярных каталогах

Второе предложение тоже имеет ограничение, но только не по времени – в этом плане оно бессрочное. Этот формат подключения действует до полного израсходования приобретенного пакета трафика.

Издание приводит ряд примеров краткосрочных тарифов. Так, при нахождении в Турции клиентам «Лаборатории Касперского» 1 ГБ мобильного интернета сроком на 30 дней обойдется приблизительно в 100 руб. За пакет в 100 ГБ в той же стране и на тот же срок придется выложить 4100 руб.

Нужно больше клиентов

По информации «Коммерсанта», компания «Лаборатория Касперского» не стала раскрывать показатели глобальной чистой прибыли по итогам 2024 г. Опубликованная в апреле 2025 г. финотчетность компании за минувший год содержит сведения лишь о глобальной выручке, составившей $822 млн.

Компания явно ищет новые возможности для расширения бизнеса, что подтверждают и ее представители. «Это расширение бизнеса и возможность выйти на новую аудиторию», – сообщили они изданию.

По их словам, свыше 35% пользователей антивирусных решений компании бывают за границей. На фоне этого «Лаборатория Касперского» приняла решение «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории».

Представители «МегаФона» сообщили CNews, что в в настоящее время фиксируется рост спроса среди россиян на мобильную связь и интернет при нахождении за границей. Однако, по их словам, международные eSIM-решения не всегда могут комплексно заменить обычный роуминг – в частности, многие россияне хотят пользоваться за рубежом именно своим номером телефона.

«Телеком-услуги стали неотъемлемой частью ИТ, и появление подобных проектов вписывается в общую логику развития отрасли. Международные eSIM-решения могут помочь в решении каких-либо локальных задач, но не всегда служат полноценной заменой классическому роумингу. Для многих абонентов важно оставаться на связи со своим номером, что возможно только при использовании услуг домашнего оператора. Кроме того, при использовании иностранных eSIM могут возникнуть проблемы со входом на различные российские интернет-ресурсы. Спрос на услуги роуминга стабильно растет. Например, в этом месяце (в июне 2025 г. - прим. CNews) число пользователей на 26% больше, чем июне прошлого года (2024 г. - прим. CNews)», – сказали CNews представители «МегаФона».



Дополнение

После публикации материала приложение Kasperksy eSIM Store появилось в RuStore, однако в Google Play для российского региона оно по-прежнему отсутствует.

App Store приложение есть, в Google Play - нет

Также утилита есть в каталоге Apple App Store. Первая ее версия была выложена 16 июня 2025 г.

Вероятно, это подлинное время публикации утилиты в RuStore

Важно подчеркнуть, что разработчиком приложения в RuStore значится вовсе не «Лаборатория Касперского», а Kaspersky eSIM Store.

Приложение в Rustore

Утверждается, что релиз состоялся 6 июня 2025 г., однако первый и пока единственный отзыв на программу опубликован 17 июня 2025 г.