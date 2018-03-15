Positive Technologies: приложения банков и торговых площадок стали главной целью хакеров в конце 2017 года

Эксперты Positive Technologies отмечают, что злоумышленники чаще атакуют веб-приложения банков и электронных торговых площадок, потому что успешные взломы приносят ощутимую финансовую выгоду.

Информацию, полученную в результате компрометации торговых площадок, можно выгодно продать другим участникам торгов и компаниям-конкурентам. Источником статистики стали пилотные проекты по внедрению межсетевого экрана PT Application Firewall в организациях различных отраслей.

Четвертый квартал подтвердил основные тренды прошлых обзоров. Самыми популярными атаками вновь стали «Межсайтовое выполнение сценариев» и «Внедрение SQL-кода» — суммарно они составляют практически половину от всех атак.

Как и в прошлые периоды, аналитики отметили незначительное увеличение интенсивности атак в дневные и вечерние часы; большая часть атак направлена на пользователей веб-ресурсов, которые в это время особенно активны.

Однако инциденты безопасности возникают также и в ночные и утренние часы: часто злоумышленники проводят атаки в это время с расчетом на то, что службы безопасности компаний не смогут своевременно обнаружить атаку и отреагировать должным образом.

«Атаки, направленные на удаленное выполнение кода, не всегда могут преследовать цель получить доступ к ресурсам внутренней сети, нарушить работоспособность приложения или похитить чувствительную информацию, встречаются и более интересные сценарии эксплуатации уязвимостей, — сказала аналитик Positive Technologies Анастасия Гришина. — Например, недавно на сайте электронной регистратуры Министерства здравоохранения Сахалинской области был обнаружен майнер криптовалюты Monero. Одним из возможных вариантов внедрения майнера является успешная атака на веб-приложение».

Практически половина атак на веб-ресурсы производилась с российских IP-адресов. В топ-5 источников атак, помимо России, входят США, Китай, Франция и Германия.

В среднем число атак в сутки в IV квартале варьировалось от 200 до 300 и крайне редко опускалось ниже 100. Отмечен спад активности злоумышленников к концу недели, но при этом отдельные пиковые значения по атакам зафиксированы и в выходные.

Максимальное число зафиксированных атак в день на одну компанию по всем пилотным проектам составило 34 629.