ФСТЭК РФ продлила сертификат соответствия требованиям безопасности для Directum

Directum объявила о продлении сертификата соответствия требованиям безопасности ФСТЭК РФ.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации требует безотлагательного решения задач по разработке методов и средств защиты информации, включая их сертификацию. В свою очередь, государственные регуляторы, такие как ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор, разрабатывают и актуализируют правовые и организационно-технические основы применения средств защиты и следят за их исполнением. Несоблюдение законодательных актов влечет за собой не только угрозу ресурсам, но и в ряде случаев ведет к уголовной ответственности.

Для построения защищенной инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов необходимо применять сертифицированные средства защиты информации.

Система Directum имеет действующий сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

По классификации руководящего документа ФСТЭК РФ «Защита от несанкционированного доступа к информации» Directum соответствует требованиям четвертого уровня контроля. Система может применяться для защиты персональных данных до 1 (наивысшего) уровня включительно. Обработка ИСПДн ведется по правилам, которые предусмотрены для этого уровня в приказе ФСТЭК РФ, и исключает какие-либо недокументированные возможности в программном продукте. Защищенность конфиденциальных сведений в системе подтверждена до класса 1Г включительно.

«Требования государства к информационной безопасности меняются соизмеримо с появлением новых видов угроз. Получение сертификата ФСТЭК России на систему Directum 5 подтверждает использование в продуктах компании современных и надежных методов защиты данных» – отметил Сергей Мезрин, руководитель отдела технического обеспечения компании Directum.