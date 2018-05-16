«Лаборатория Касперского»: число атак с использованием эксплойтов для MS Office выросло в четыре раза в начале 2018 года

Согласно отчету «Лаборатории Касперского», эксплойты для Microsoft Office – вредоносные программы, используемые для атак через уязвимости в ПО – стали одной из самых распространенных киберугроз в первом квартале 2018 г. В целом количество пользователей, которые пострадали от зараженных документов офисных приложений, увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2017 г. Всего за три месяца доля эксплойтов для Microsoft Office возросла практически до 50%, что вдвое превышает средний показатель за предыдущий год.

Хакерские атаки с применением эксплойтов считаются очень опасными, поскольку не требуют дополнительного взаимодействия с пользователями (вредоносный код внедряется незаметно). К ним часто прибегают как киберпреступники, ищущие незаконные источники прибыли, так и государственные субъекты, преследующие злонамеренные цели.

Изначально злоумышленники узнают об уязвимостях в ПО, которые позволяют установить и запустить вредоносную программу в системе. Далее они незаметно внедряют зараженный код без ведома владельцев устройств, которым предлагается посетить сайт или открыть файл. Во втором случае передача эксплойта, как правило, осуществляется с помощью фишинговых писем или спама.

В первом квартале 2018 г. произошли серьезные изменения в распределении зловредов этого типа, использованных для атак. Резко возросло количество эксплойтов, предназначенных для популярного ПО Microsoft Office. По данным экспертов «Лаборатории Касперского», в офисных приложениях сумели обнаружить такое множество различных уязвимостей, какое в прошлом году находили только в Adobe Flash.

А вот доля Flash-эксплойтов, напротив, снижается: по данным отчета за первый квартал 2018 г., она составляет чуть менее 3%. Это является результатом работы разработчиков, включая Adobe, которые прикладывают немало усилий, чтобы затруднить недобросовестное использование Flash Player.

«Ландшафт угроз в первом квартале демонстрирует, что отсутствие должного внимания к управлению обновлениями – одна из самых существенных киберопасностей. Разработчики ПО обычно выпускают патчи, устраняющие уязвимости, пользователи же зачастую не могут своевременно обновить продукты. Это приводит к волнам скрытых и высокоэффективных атак в тот момент, когда информация об уязвимостях становится широко известной в киберпреступном сообществе», – отметил Александр Лискин, руководитель группы эвристического детектирования «Лаборатории Касперского».

Для предотвращения атак с применением эксплойтов следует вовремя обновлять ПО, установленное на устройствах, и выбирать надежного разработчика, который известен своим ответственным отношением к вопросам информационной безопасности. Решения «Лаборатории Касперского» используют специальные технологии, в том числе «Автоматическую защиту от эксплойтов».