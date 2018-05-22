«С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи

Как сообщил CNews представитель «С-Терра СиЭсПи», в России впервые проведены успешные испытания системы квантовой и криптографической защиты информации на высокоскоростной линии связи, пригодной для использования в крупных дата-центрах. Тесты провели специалисты компании-производителя криптооборудования «С-Терра СиЭсПи» и Российского квантового центра по заказу «Газпромбанка». Увидеть установку можно будет на стенде PWC на Петербургском международном экономическом форуме 24-26 мая.

Методы квантовой защиты данных сегодня считаются наиболее надежным средством обеспечения информационной безопасности. В этом случае критически важный элемент – шифровальные ключи - кодируются в квантовых состояниях фотонов, которые передаются по обычным оптоволоконным линиям. В соответствии с законами квантовой физики любая попытка «подсмотреть» ключ неминуемо изменит состояния фотонов, и это сразу обнаружат участники разговора. Российский квантовый центр и его дочерняя компания QRate разрабатывают квантовые методы защиты информации и уже реализовали ряд пилотных проектов, в том числе в интересах «Газпромбанка».

Для развития этой технологии необходимо интегрировать устройства квантового распределения ключей в существующую телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе обеспечить его работу совместно с отечественным сертифицированным криптографическим оборудованием, сделать возможным работу квантовых устройств на магистральных линиях связи.

На тестовом стенде, состоящем из двух высокопроизводительных криптошлюзов С-Терра Шлюз 10G, устройств квантовых коммуникаций QRate и прецизионного измерительного генератора трафика Spirent (предоставлен компанией PR Group), были получены результаты, подтверждающие возможность использования совместного решения для защиты каналов связи с пропускной способностью 10 Гбит/c и более. В ходе тестирования был использован разработанный ранее протокол выработки и передачи квантовых ключей от устройства QRate к шлюзам безопасности «С–Терра».

«Механизм квантового распределения ключей, безусловно, является перспективной технологией, дающей нам уверенность в получении более высокого уровня безопасности при эксплуатации средств криптографической защиты информации. Как показала западная практика, именно крупные европейские (в частности, швейцарские) банки стали одними из первых, кто применил у себя на практике КРК. Такой шаг логично вписывается в образ компаний, для которых надежность – основа имиджа», – сказал Александр Егоркин, начальник департамента защиты информации Газпромбанка.

«В нашей реализации механизма импорта КРК предусмотрена возможность адаптации, позволяющая наращивать криптостойкость по мере роста скорости генерации ключей в квантовой линии связи. Вместе с тем, даже при выходе квантовой подсистемы из строя, уровень криптостойкости останется на допустимом уровне, реализуемом базовыми настройками сертифицированного криптошлюза с использованием алгоритмов ГОСТ и протокола IPSec. Это чрезвычайно важно, особенно для линий связи со значительными потерями», – отметил Владимир Залогин, директор департамента специальных проектов «С-Терра СиЭсПи».

«Квантовое распределение ключей – технология, которая сегодня бурно развивается во всем мире, и Россия является одним из лидеров в этой сфере. Криптография и защита информации – крайне чувствительная область, и зависимость в этой сфере от иностранных поставщиков может быть крайне рискованна. Мы благодарны нашим партнерам, которые понимают важность развития российских технологий, и рассчитываем, что в скором будущем квантовые методы защиты сделают нашу цифровую среду более безопасной и более доступной», – отметил технический директор компании QRate Юрий Курочкин.

Успешное тестирование послужит началом для дальнейшей разработки квантовых технологий применительно к защите информации. Это предполагается и принятой недавно программой «Цифровая экономика», план мероприятий которой подразумевает развитие в России квантовых вычислений и содержит, в частности, создание защищенной квантовой сети связи.