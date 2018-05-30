 

Eset: хакеры Turla меняют тактику

Безопасность Техническая защита
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, Текст: Владимир Бахур

Эксперты Eset обнаружили новые инструменты в арсенале кибершпионской группы Turla. Теперь хакеры используют для заражения целевых устройств Metasploit – легитимную платформу для тестирования на проникновение.

Turla – известная кибершпионская группа, действующая не менее десяти лет. Первое упоминание Turla датировано 2008 годом и связано с взломом Министерства обороны США. Впоследствии с группой связывали многочисленные инциденты информационной безопасности – атаки на органы государственного управления и стратегические отрасли, включая оборонную промышленность.

В январе 2018 года Eset опубликовала первый отчет о новой киберкампании Turla. Хакеры распространяли Mosquito, бэкдор собственной разработки, с помощью поддельного установщика Adobe Flash Player. Потенциальные жертвы группы – сотрудники консульств и посольств стран Восточной Европы.

Кампания продолжается, однако злоумышленники сменили тактику, чтобы избежать обнаружения. С марта 2018 года хакеры Turla отказались от собственных инструментов на первом этапе атаки и используют вместо них платформу с открытым исходным кодом Metasploit. Метод не является новаторским, однако это существенный сдвиг в тактике, технике и процедурах (ТТР) кибергруппы.

Фальшивый установщик Adobe Flash Player выполняет на целевом устройстве шеллкод Metasploit, после чего сбрасывает или загружает с Google Drive легитимный установщик Flash. Затем шеллкод загружает Meterpreter – типичную полезную нагрузку Metasploit, позволяющую злоумышленнику управлять скомпрометированной системой. Наконец, на рабочую станцию загружается Mosquito, собственный бэкдор атакующих. Продолжительность такой атаки составляет порядка тридцати минут.

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