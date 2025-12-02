Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

Подростковая киберпреступность

Вовлеченность в киберпреступность в юном возрасте, вероятно, связана с кризисом переходного возраста. Подростки-хакеры, как правило, «завязывают» с опасными и незаконными увлечениями в компьютерной сфере к 20 годам. Об этом свидетельствует данные, опубликованные правительством Нидерландов.

Материал, обнародованный Палатой представителей Нидерландов и посвященный влиянию подростковой преступности на социум, отсылает к ряду исследовательских работ, в которых отмечается, что тинейджеры, как правило, проявляют свои криминальные наклонности в схожем возрасте, вне зависимости от вида совершаемых преступлений.

При этом количество подростков, идущих на нарушение законов в сфере оборота оружия или наркотиков, сопоставимо с числом молодых людей, вовлеченных в киберпреступность. Это три самых редко встречающихся вида криминальной активности с участием тинейджеров, отмечает The Register. В основном представители подрастающего поколения куда более склонны к совершению преступлений против собственности, таких как кража.

Unsplash - Sander Sammy Молодые люди попадают в киберпреступный мир преимущественно в период подросткового кризиса

Пик молодежной киберпреступной активности, по данным экспертов, приходится на возрастную группу 17-20 лет, хотя этот показатель может разниться в зависимости от исследуемого временного периода. Так, в 2010-2012 гг. и 2018-2021 г. наибольшее количество правонарушений в киберпространстве совершали молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет, а в промежутке с 2012 по 2018 гг. наиболее пристально следить было необходимо за 20-летними.

Примечательно, что в этом отношении юные «черные» хакеры практически не отличаются от своих сверстников, ступивших на скользкий путь.

В деле остаются единицы

В работе от 2013 г. за авторством нидерландских экспертов Стейна Рюйтера (Stijn Ruiter) и Франка Бернардса (Frank Bernards) утверждается, что из 323 кибепреступников, принявших участие в исследовании, 76% вышли на пиковые показатели в возрасте 20 лет, после чего на протяжении нескольких лет постепенно отходили от дел в этой сфере. Лишь 4% попробовавших себя в киберпеступности с высокой вероятностью продолжают незаконную деятельность после того, как перешагнули 20-летнюю отметку.

Согласно выводам исследования, опубликованного в 2016 г. Элисон Хатчингс (Alice Hutchings), профессора Кембриджского университета, такие индивидуумы продолжают вращаться в киберкриминальной сфере, поскольку сохраняют интерес к современным технологиям и с удовольствием продолжают их освоение. Полученные в результате навыки им хотелось бы проверить на практике, в реальных условиях. Внешние факторы, такие как возможность заработать большую сумму денег за счет киберпреступной активности, в данном случае не оказывают решающего влияния на мотивацию субъекта.

Данных явно недостаточно

Впрочем, как отмечает The Register, на момент выхода исследования Хатчингс кибервымогательство еще не было настолько привлекательным и выгодным делом, каким оно обернулось впоследствии.

Так, согласно данным компании eCrime.ch, по итогам первого полугодия 2024 г. количество подтвержденных вымогательских атак выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом жертвы этих атак все реже соглашаются на условия вымогателей. В первом полугодии 2024 г. злоумышленникам удалось поживиться за чужой счет лишь в 28% случаев.

Авторы материала, опубликованного парламентом Нидерландов, констатируют отсутствие достаточного количества длительных (лонгитюдных) научных исследований, посвященных феномену кибепреступности, еще пока достаточно новому в масштабах истории. Имеющиеся же работы быстро утрачивают свою актуальность.

Феномен, который дорого обходится обществу

Согласно подсчетам парламентариев, нидерландскому обществу подростковая преступность в целом обходится в примерно в 10,3 млрд евро (более 929 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 декабря 2025 г.) ежегодно. Большая часть этих издержек ложится на плечи людей, ставших ее жертвами, и выражается в виде выплат в адрес медицинских организаций или расходов, связанных с ухудшением качества жизни.

Остальные издержки несет государство. Это ресурсы, израсходованные на содержание полиции, пенитенциарной и судебной систем.

Как отмечает The Register, оценка ущерба обществу Нидерландов, нанесенного киберпреступниками, в том числе несовершеннолетними, представляется сложной задачей из-за недостатка данных. Кроме того, проблему законодатель видит и в методах оценки ущерба, нанесенного, к примеру, в результате хищения интеллектуальной собственности. Deloitte оценила совокупный ущерб от кибепреступности, нанесенный Нидерландам в 2016 г., на уровне 10 млрд евро.

По данным МВД РФ, в 2024 г. размер ущерба от действий кибермошенников по сравнению с 2023 г. в России вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Было зафиксировано 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества.