Dr.Web представила сервис vxCube для экстренного анализа и лечения вредоносных файлов

«Доктор Веб» представила сервис экстренного анализа вредоносных и потенциально вредоносных файлов Dr.Web vxCube, который позволяет не только проанализировать файл, но и получить специальную сборку лечащей утилиты Dr.Web CureIt!, в которую включен механизм обезвреживания анализируемого объекта.

Схема работы Dr.Web vxCube проста: пользователь получает доступ для отправки подозрительных файлов на «облачный» анализ, анализатор запускает отправленный объект и изучает его поведение, после чего выносит вердикт. Если объект представляет угрозу, пользователь оперативно получает специальную сборку лечащей утилиты Dr.Web CureIt!.

Сервис позволяет максимально быстро обезвредить новейшую угрозу, не дожидаясь обновлений используемых средств защиты.

Проверка отправленных файлов занимает в среднем не более минуты, будь то исполняемые файлы Windows, офисные документы или скрипт-файлы. Проверяемый объект запускается на исполнение на виртуальной машине, при этом клиент сервиса может удаленно – через интерфейс Dr.Web vxCube – наблюдать за ходом анализа. Технический отчет о результатах исследования включает видеозапись работы анализатора.

Согласно статистике, для перевода денег с помощью банковского троянца злоумышленникам требуется от одной до трех минут, что существенно меньше времени обновления средств защиты. Возможность получения специальных сборок лечащей утилиты Dr.Web CureIt! делает Dr.Web vxCube незаменимым для компаний любого уровня – как использующих продукты Dr.Web, так и не использующих их. Сервис особенно полезен для компаний, предоставляющих услуги в области лечения и обслуживания компьютеров. А возможность анализа файлов делает его незаменимым для киберкриминалистов.

Демоверсия Dr.Web vxCube подразумевает проверку 10 объектов в течение 10 дней и доступна здесь. Приобрести коммерческую лицензию можно в интернет-магазине «Доктор Веб».