Исследование Positive Technologies: отказ в обслуживании абонентов возможен в 100% сетей 4G

Согласно отчету Positive Technologies, используя недостатки протокола Diameter, злоумышленник может лишить абонентов основных преимуществ 4G — высокой скорости и качества связи. Уязвимости протокола Diameter могут привести к блокировке работы банкоматов, POS-терминалов, приборов учета ЖКХ, автосигнализаций, а также систем видеонаблюдения. Если абонент является системой диагностики на магистральном газопроводе или GSM-контроллером утечки бытового газа, отсутствие связи может привести не только к прямому денежному ущербу, но и к опасным авариям.

Мобильные сети 4G с каждым годом получают все более широкое распространение. При этом пользователи ожидают от оператора, которому они доверяют, высокого качества связи и надежной защиты данных. Однако в протоколе Diameter, применяемом в сетях 4G для передачи служебных сообщений, эксперты Positive Technologies обнаружили ряд уязвимостей.

Например, злоумышленник может зарегистрировать абонента в несуществующей сети и полностью оставить его без связи. Кроме того, уязвимости позволяют атакующему реализовать массовый отказ в обслуживании, что чревато серьезными финансовыми и репутационными потерями для мобильного оператора, так как сразу тысячи пользователей могут быть отключены на длительное время (до перезагрузки устройства или перехода в зону действия другого узла управления мобильностью).

Риску мошенничества в отношении оператора подвержена каждая третья сеть 4G. Киберпреступники могут пользоваться мобильной связью бесплатно и продавать подобные услуги третьим лицам. Под угрозой и приватность: все сети четвертого поколения позволяют отследить местоположение абонентов.

«В 2017 г. мы уже показывали, что в сетях 4G можно реализовывать атаки, связанные с определением местоположения абонента, отказом в обслуживании и другими нелегитимными действиями. Однако пока операторы принимают лишь минимальные меры защиты в отношении уязвимостей протокола Diameter, — отметил руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков. — А если посмотреть на инфраструктуру предыдущих поколений, то картина еще печальней. Злоумышленник может принудительно перевести устройство абонента в режим 3G — и проводить атаки на менее защищенную систему SS7, где прослушивать голосовые вызовы или перехватывать SMS гораздо проще. Напомню, что в сетях 2G и 3G в процессе исследования их безопасности нам удалось перехватить 9 из 10 SMS».

Большинство выявленных недостатков были связаны не только с некорректной настройкой или уязвимостями сетевого оборудования, но также с фундаментальными проблемами протокола Diameter, для решения которых требуются дополнительные средства защиты. Эксперты Positive Technologies подчеркивают необходимость комплексного подхода к безопасности.

В исследовании Positive Technologies участвовали операторы связи стран Европы и Азии. Большую часть (80%) составили крупные телекоммуникационные компании с объемом абонентской базы более 40 млн человек.