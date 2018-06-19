«Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM

«Линзмастер», одна из крупнейших сетей салонов оптики на территории России, реализовала проект по оценке уровня кибербезопасности Microsoft SAM совместно с партнером «Алан-ИТ». В результате сотрудничества были разработаны рекомендации и практические шаги по повышению киберустойчивость всей ИТ-инфраструктуры компании, в том числе была проведена оценка готовности к миграции на ОС Windows 10 Enterprise и внедрению комплекса по обеспечению безопасности EMS (Enterprise Mobility + Security) для управления доступом на мобильных устройствах.

Штат сотрудников сети салонов оптики «Линзмастер» насчитывает порядка 950 сотрудников, а ИТ-инфраструктура включает в себя более 400 персональных компьютеров. Компания нуждалась в актуализации систем безопасности своей инфраструктуры для обеспечения сохранности критических бизнес-данных. На этапе реализации проекта ставились задачи по определению уровня информационной безопасности, разработке рекомендации по адаптации процедур SAM и подготовке решений для повышения уровня информационной безопасности.

«Благодаря проекту мы знаем текущий уровень кибербезопасности нашей инфраструктуры. Модель оценки, разработанная Microsoft, показала, что мы в целом хорошо осведомлены в вопросах безопасности и соответствующе подготовлены к возможным угрозам. По некоторым аспектам необходимо провести работу, чтобы программа являлась целостной, стратегической и полностью работоспособной, а риски проблем кибербезопасности были минимальны. Компания "Алан-ИТ" обеспечила нас подробной информацией о возможных угрозах и уязвимых сторонах нашей инфраструктуры. Разработанные правила и процедуры позволят нам повысить уровень защиты и внедрить необходимые системы обеспечения безопасности», – отметил Сергей Поздновский, ИТ-директор «Линзмастер».

Проект SAM Cybersecurity предоставил компании «Линзмастер» информацию об уровне кибербезопасности собственной ИТ-структуры. Разработанные рекомендации в дальнейшем позволят создать прочную основу для защиты ИТ-активов, для гибкой и адаптивной ИТ-инфраструктуры, которая может реагировать на постоянно меняющийся ландшафт угроз. Такая оценка также позволит минимизировать утечки данных и расходы на их поиск и восстановление, случаи мошенничества с использованием украденных данных, простои в работе сотрудников и ущерб репутации.

Помимо оценки уровня информационной безопасности также была проведена оценка готовности к миграции на безопасную ОС Windows 10 Enterprise и внедрению комплекса по обеспечению безопасности EMS (Enterprise Mobility + Security) для управления доступом на мобильных устройствах. В комплексе эти решения позволят существенно повысить киберустойчивость всей ИТ-инфраструктуры.

«Линзмастер» – одна из крупнейших российских сетей салонов оптики с огромной ИТ-инфраструктурой, в которой множество мобильных устройств. Реалии таковы, что сегодня достаточно одного уязвимого устройства, чтобы поставить под удар всю корпоративную сеть, – сказала Елена Сливко-Кольчик, руководитель департамента управления программными активами Microsoft в России. – Для нас очень важно оказать поддержку в оценке уровня кибербезопасности, в том числе и всех мобильных устройств, подключенных к сети такой крупной и прогрессивной компании, чтобы позволить ей эффективно управлять своими программными активами и максимально защитить инфраструктуру от кибератак, которых с каждым днем все больше».