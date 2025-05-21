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Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу

Полупроводниковый завод в Орловской области получил повреждения в результате ночной атаки украинских БПЛА. Здание завода повреждено, итоговый ущерб подсчитывается. Завод выпускает электронную компонентную базу, ориентируясь в первую очередь на заказчиков из сферы обороны.

Новый удар по полупроводниковому производству

Украинские беспилотники повредили здание российского завода по производству полупроводников, расположенного в Болхове Орловской области. Об этом официально сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате массированного вражеского удара БПЛА в городе Болхове были повреждены несколько жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. В настоящее время местное отделение проводит работы по устранению последствий воздействия», – сообщил Клычков.

Губернатор региона отдельно подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет. Однако он не раскрыл масштабы повреждения здания завода и не сообщил, как случившееся повлияло на его работу.

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БЗПП
Атакован российский завод по производству полупроводников

Атака на Орловскую область произошла в ночь с 20 на 21 мая 2025 г. Силами ПВО над территорией региона удалось сбить 53 украинских беспилотника.

Завод с полувековой историей

Атакованное украинцами производств – это «Болховский завод полупроводниковых приборов» (БЗПП). Свою работу он начал в 1968 г., 57 лет назад. Расположен в г. Болхов Орловской области.

Как пишет РБК, во главе предприятия на протяжении 20 лет, с 2005 г. ,стоит Вячеслав Поярков. К настоящему моменту завод имеет очень широкий ассортимент выпускаемой продукции – он состоит приблизительно из 200 элементов электронной компонентной базы.

На сайте завода указано, что его продукция поставляется более 300 предприятиям России.

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Сообщение Андрея Клычкова

Завод выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, знакосинтезирующие индикаторы, микросборки и многокристальные модули, и пр. Как пишет РБК, его продукция используется для производства различных видов вооружения.

БЗПП числится в Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным РБК, завод отгружает свою продукцию «для более 500 предприятий оборонной и космической промышленности».

За десятилетия развития завод освоил множество технологий производства полупроводников. Среди них – гальваническое покрытие никелем, золотом, напыление тонких пленок металлов, точечная сварка, создание внутренних соединений при помощи тонких (толщиной до 150 мкм) алюминиевых и золотых проволок, литьевое прессование и пр.

Цель номер один?

Украина очень часто атакует российские полупроводиковые заводы. Например, в январе 2025 г. украинские БПЛА ударили по заводу «Группа Кремний Эл», одному из крупнейших в России производство чипов.

В результате атаки завод был вынужден приостановить работу. БПЛА нанесли ему ощутимый урон – были повреждены часть помещений, а также склад, на котором располагалась часть готовой продукции. Помимо этого, были нарушены производственные цепочки.

Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске. Этот город неоднократно становился целью Украины, равно как и сам завод. Январская атака не была первой – как сообщал CNews, ранее Украина направила на него свои дроны в конце октября 2024 г.

Геннадий Ефремов

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