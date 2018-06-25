Synology выпустила набор пакетов Active Backup для защиты разрозненных данных в физических, виртуальных и облачных средах

Synology объявила об официальном выпуске двух основных приложений для резервного копирования, включенных в набор пакета Active Backup. Это официальная версия пакета Active Backup for Office 365, поддерживающая резервное копирование облака SaaS, и бета-версия пакета Active Backup for Business, обеспечивающая доступность данных в физических и виртуальных средах.

«Все больше компаний и организаций одновременно используют физические, виртуальные и облачные платформы. Это явление создает невероятные сложности для ИТ-отделов, поскольку им приходится обеспечивать защиту растущих объемов данных в межплатформенной среде, — сказал Цзяюй Лю (Jia-Yu Liu), руководитель подразделения Application Group компании Synology, — чтобы справиться с этой проблемой, компания Synology создала новое универсальное решение, ориентированное на организации разных размеров и основанное на тесной интеграции программных и аппаратных компонентов».

В решении Active Backup for Office 365 используется технология создания одиночных экземпляров. Эта технология не только упрощает управление данными Office 365 и повышает их доступность, но и значительно сокращает пространство, занимаемое резервными копиями. Функция поиска по содержимому специально оптимизирована для анализа данных в электронной почте и вложениях. С помощью этой функции пользователи могут максимально быстро найти письмо, которое необходимо восстановить.

С другой стороны, в пакете Active Backup for Business интегрировано множество технологий, используемых в DiskStation Manager (DSM). Компания Synology разработала функцию глобальной дедупликации для файловой системы Btrf, позволяющую существенно сократить необходимое пространство для хранения резервных копий. Интеграция с Virtual Machine Manager позволяет выполнять резервное копирование физических серверов или виртуальных машин непосредственно на DSM с сохранением копий на сервере NAS. Благодаря этому повышается доступность данных и приложений.

