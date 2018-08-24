Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ»

Comparex осуществила поставку и внедрение продукта Kaspersky Security для почтовых серверов в компании ПКФ «СИМ». Решение «Лаборатории Касперского» позволило обеспечить необходимый уровень защиты конфиденциальных данных предприятия.

Группа Компаний «СИМ» более 27 лет успешно работает на автомобильном рынке и является действительным членом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». ГК «СИМ» - официальный дилер Suzuki, Kia, Renault, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Genesis. На сегодняшний день компания располагает пятью полноценными торгово-техническими центрами в Москве, пятью в Ярославле, по одному в Саратове и Рыбинске.

Автоцентры «СИМ» предлагают полный спектр услуг как при покупке автомобиля (содействие в постановке на учет, страхование, кредит, лизинг, обмен старого автомобиля на новый), так и при обслуживании (установка дополнительного оборудования, гарантийный и послегарантийный сервис, кузовной ремонт любой сложности и многое другое).

Основная задача, которую требовалось решить ИТ-департаменту ПКФ «СИМ» заключалась в защите основных элементах ИТ инфраструктуры компании. Важно было обеспечить комфортную работу сотрудников с электронной почтой, чтобы в их почтовых ящиках находилась исключительно деловая переписка, без спама и фишинговых сообщений. Требовалось сбалансированное сочетание управляемости и простоты использования, которое освобождало бы время IT-специалистов для других задач.

Был проведен анализ существующих решений на рынке безопасности, далее выбранные решения были протестированы на предмет решения поставленных задач, качества обнаружения атак и вредоносного ПО в сетевом трафике. Была сделана оценка стоимости закупки решений и стоимости их владения в последующие годы.

ИТ-департамент ПКФ «СИМ» сделал выбор в пользу решения Kaspersky Security для почтовых серверов, которое обеспечивает проверку писем, имеет интеллектуальный спам-фильтр для снижения трафика, а также позволяет осуществлять контроль распространения конфиденциальной информации. В результате компании удалось модернизировать систему защиты IT-инфраструктуры. Интеллектуальные технологии «Лаборатории Касперского» по фильтрации спама значительно сократили объем входящего трафика и, как следствие, улучшили производительность IT-сервисов. Партнёром для реализации проекта выступила компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности.

На сегодняшний день благодаря решению Kaspersky Security для почтовых серверов в ООО ПКФ «СИМ» осуществляется контроль электронной почты, интернет-трафика и сетевых взаимодействий, а единая консоль управления позволяет администраторам наблюдать за соблюдением безопасности на всех устройствах организации, что важно с учетом территориальной распределенности подразделений.

«Современный мир уже невозможен без использования новых информационных технологий. Мы придаем огромное значение построению надёжной и безопасной IT-инфраструктуры, понимая при этом, что любые простои в работе сети могут серьезно навредить бизнесу. Именно поэтому наша компания привыкла обдуманно подходить к выбору решения и доверять только таким проверенным производителям и партнёрам, как «Лаборатория Касперского» и Comparex», – отметил Грачев Дмитрий Сергеевич, руководитель департамента ИТ ГК «СИМ».