Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю Стратегия безопасности Техника
|

Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно

Центр защиты киберпространства и инфраструктуры США предписал госучреждениям нейтрализовать уязвимость в Sudo и четырёх разных программных продуктах до 20 октября.

В приоритете

Американский Центр защиты киберпространства и инфраструктуры (CISA) внёс критическую уязвимость в утилите Sudo в список KEV (активно эксплуатируемые уязвимости). Это тождественно предписанию госучреждениям немедленно принять меры к устранению проблемы. Список был обновлён в понедельник и включает ещё четыре уязвимости.

Речь идёт об уязвимости CVE-2025-32463 (9,3 балла по шкале угроз CVSS), которая затрагивает все версии Sudo до 1.9.17p1, как в дистрибутивах Linux, так и в Unix-подобных системах.

«Sudo содержит уязвимость, которая позволяет задействовать стороннюю функциональность без проверки её сферы контроля», - говорится в публикации CISA. - Эта уязвимость позволяет локальному злоумышленнику воспользоваться опцией sudo -R (chroot) для запуска произвольных команд в качестве администратора (root), даже если он не значится в списке sudoers».

tux700.jpg
barek2marcin / Pixabay
Центр защиты киберпространства и инфраструктуры США предписал госучреждениям нейтрализовать уязвимость в Sudo и четырёх разных программных продуктах до 20 октября

Sudo - это утилита командной строки в Linux и Unix-подобных системах. С её помощью непривилегированные пользователи могут запускать команды от имени администраторов или других привилегированных пользователей. Это открывает возможности для ограниченного осуществления действий, по умолчанию требующих административных привилегий. Файл sudoers - это список, в котором разграничиваются полномочия пользователей и команды, которые они вправе запускать через sudo.

Подробностей о том, каким именно образом уязвимость CVE-2025-32463 эксплуатируется, в публикации CISA не приводится.

Информация об уязвимости стала публичной в июле этого года, когда исследовател компании Stratascale Рич Мёрч (Rich Mirch) опубликовал свой анализ.

В нём упомянуто, что эксплуатация была подтверждена в системах под управлением Ubuntu 24.04.1 (Sudo 1.9.15p5, Sudo 1.9.16p2) и Fedora 41 Server (Sudo 1.9.15p5). Издание The Hacker News приводит также список дистрибутивов Linux, чьи разработчики и сопроводители выпустили свои бюллетени безопасности по поводу этой уязвимости: помимо Ubuntu, это Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo и Red Hat.

«Это далеко не первый случай, когда в sudo обнаруживаются ошибки, - отмечает Александр Зонов, эксперт по информационной компании SEQ. - Когда эта критически важная инфраструктурная утилита, к тому же чрезвычайно распространённая, становится слабым звеном, последствия могут быть весьма драматичными. Поэтому устранению уязвимостей в ней должно производиться в приоритетном порядке».

Ещё четыре уязвимости внесены в KEV

CISA внёс ещё четыре уязвимости в список подлежащих экстренному устранению. С sudo они не связаны.

Сама старая - CVE-2021-21311 - это уязвимость подмены запроса к серверу в СУБД Adminer, которая позволяет злоумышленникам выводить значимые данные. О её эксплуатации стало известно ещё в 2022 году: по данным Google Mandiant, за атаками стоит некий кластер угроз UNC2903.

Вторая уязвимость - это CVE-2025-20352, ошибка переполнения буфера в протоколе Simple Network Management Protocol (SNMP) в Cisco IOS и IOS XE (7,7 баллов), которая может приводить к сбою работы или даже запуску вредоносного кода в системе. Эта уязвимость не связана с комбинацией CVE-2025-20362 и CVE-2025-20333, о которой CNews писал в начале недели.

Третьей уязвимостью, пополнившей список KEV, стала CVE-2025-10035, ошибка в Fortra GoAnywhere MFT, которая приводит к десериализации непроверенных данных. Потенциальный злоумышленник с её помощью может осуществить инъекцию команды. Об эксплуатации стало известно на прошлой неделе благодаря публикации фирмы watchTowr Labs.

Последней стала уязвимость в почтовых шлюзах Libraesva Email Security Gateway CVE-2025-29689. С её помощью злоумышленник может осуществить инъекцию команды через сжатое email-вложение.

CISA предписывает всем федеральным учреждениям США принять меры к устранению этих уязвимостей до 20 октября 2025 г.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

В Москве определят, как защитить ИИ и кто возглавит гонку технологий

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще