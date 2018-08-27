«Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности Viasat за счет рекомендаций по усилению защиты и оптимизации системы ИБ.

Работы проводились с учетом требований международных стандартов и руководств PCI DSS, OSSTMM и OWASP Testing Guide. Аудит проведен в два этапа, каждый из которых, в свою очередь, был разбит на стадии. В процессе тестирования использовались методы сетевой разведки на базе выбранной модели знаний, сбора данных о целевой инфраструктуре и средствах защиты, идентификации уязвимостей в автоматическом и ручном режиме, социотехнических тестирований.

Во время первого этапа на уязвимость атакам тестировалась локальная сеть Viasat. Проводя аудит защищенности, «Системный софт» собрал доступную публично информацию о компонентах сети, адресации, веб-приложениях и способах защиты. Кроме того, была проведена атака с использованием средств социальной инженерии: эксперты проанализировали информацию о целях возможных нападений, определили их возможные векторы, провели псевдофишинговую рассылку и отследили реакцию пользователей. Во время второго этапа был устроен пентест на сайт компании: тестирование защиты от DDoS-атак и проникновения во внутреннюю сеть через интернет-страницу.

«Сегодня вопрос информационной безопасности для телекома – один из ключевых. Громкие хакерские атаки на ТВ- и интернет-ресурсы дают нам понять, что для защиты бизнеса мы должны, в первую очередь, защищать наших клиентов и, соответственно, транслируемый контент. Телеканалы Viasat доступны к просмотру десяткам миллионов абонентов, с таким масштабом необходимо уделять внимание информационной безопасности. Пентест, проведенный компанией "Системный софт" – реальная проверка ее эффективности. Он дал возможность оценить, насколько успешной или неуспешной может быть атака хакеров на нашу ИТ-инфраструктуру», — сказал Виктор Маневич, ИТ-директор группы компаний Viasat.

Viasat — один из самых известных операторов кабельного и спутникового ТВ в России. Сегодня компания предоставляет россиянам доступ к 15 платным телеканалам с фильмами, сериалами, спортивными передачами, программами об истории и природе. Трансляции ведутся в разрешении до Full HD и со звуковым сопровождением Dolby Surround. На сайте компании также работает онлайн-кинотеатр, в котором зрители могут смотреть кино по подписке.

«В последние три года мы видим отчетливый тренд: готовность бизнеса привлекать внешних подрядчиков к проверке своих информационных систем на прочность. Для этого есть административные предпосылки: Банк России, например, уже обязал кредитные организации с 1 июля 2018 г. проводить пентесты и аудит кибербезопасности. В других отраслях также наблюдается рост интереса к пентестам, однако причины для этого — исключительно рыночные. Это небольшой, но очень перспективный сегмент информационной безопасности: по разным оценкам, его годовой объем в России составляет от 500 млн до 1 млрд руб. в год. И, исходя из "низкой базы" и видимого всплеска интереса, можно прогнозировать среднегодовые темпы роста на уровне 30-35% в следующие 2-3 года», — отметил Яков Гродзенский, руководитель направления информационной безопасности компании «Системный софт».