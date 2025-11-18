Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Samsung годами распространяла смартфоны с приложением AppCloud, разработанным в Израиле и имеющим связи с компанией, выпускающей шпионское ПО. Проблема коснулась в первую очередь устройств серий Galaxy M, F и A, но пользователи также уверяют, что программа есть и в моделях флагманской линейки Galaxy S. Удалить ее простыми способами нельзя – она встроена в прошивку.

Тайное стало явным

Компания Samsung, как выяснилось, в течение многих лет продавала смартфоны Galaxy M, F и A, оснащенные потенциально шпионским ПО, пишет профильный портал SamMobile. Утилита носит название AppCloud, но на деле не имеет никакого отношения к облачным сервисам.

По сути, это установщик приложений, который предлагает пользователю поставить на мобильник те или иные программы во время настройки смартфона после покупки или сброса до заводских установок. Есть возможность отложить установку этих программ, но тогда AppCloud будет регулярно выводить на экран уведомления, покуда процесс выбора не будет завершен или отклонен полностью.

Для большинства пользователей AppCloud долгое время считался не более чем надоедливым рекламным ПО – следствием того, что Samsung хочет получать доход, выходящий за рамки прибыли от продажи оборудования. Однако результаты исследования некоммерческой организации SMEX, проведенного в начале 2025 г, свидетельствуют о том, что AppCloud может быть не таким уж безобидным, как считалось ранее.

Evgeny Opanasenko / Unsplash Потенциально опасное ПО можно найти и во флагманских смартфонах Samsung

Наличие AppCloud в составе смартфонов корейского бренда вызвало у экспертов SMEX опасения по поводу конфиденциальности. По их данным, приложение AppCloud связано с компанией ironSource, основанной в Израиле и теперь принадлежащей американской Unity.

«Израильский след»

У самой компании ironSource неоднозначная репутация, пишет SamMobile. Ранее компания использовала программу InstallCore, которая приобрела печальную известность из-за установки программного обеспечения без явного разрешения пользователя и обхода предупреждений системы безопасности. Это поведение вызвало широкую критику и внесение ее в черные списки несколькими антивирусными программами.

Удалить AppCloud со смартфонов Samsung нельзя – оно встроено в прошивку. Вычистить его из системы можно только при наличии root-доступа, получить который на современных смартфонах Samsung и многих других крупных брендов почти невозможно.

Отметим также, что политику конфиденциальности AppCloud невероятно трудно найти в интернете. Этот вызывает дополнительные вопросы о прозрачности приложения и о том, какие данные оно может собирать.

Активнее всего Samsung продавала смартфоны с предустановленным AppCloud в ряде стран Западной Азии и Северной Африки. Индия тоже в списке.

Наличие израильских технологических компонентов на телефонах Samsung в странах Западной Африкой удивляет. Несколько стран этого региона законодательно запрещают деятельность израильских компаний, а в свете продолжающегося израильско-палестинского конфликта предварительная установка приложения, связанного с такой компанией, становится еще более спорной, пишет SamMobile.

Не то, чем кажется

Примечательно, что о потенциальной опасности, таящейся в коде AppCloud, стало известно спустя почти год после проведения исследования. SamMobile не раскрывает причины столь значительной задержки.

Samsung устанавливает приложение AppCloud y смартфоны Galaxy M, F и A с 2022 г. Иными словами, его получают только сравнительно недорогие устройства Точное количество вышедших за это время моделей с «сюрпризом» внутри еще предстоит подсчитать.

Также есть как минимум одно свидетельство наличия AppCloud в составе прошивки на смартфоне Galaxy S25 FE, вышедшем в 2025 г. Об этом на официальном форуме Samsung сообщил пользователь

Напомним, что серия S включает в себя только флагманские смартфоны.

Приложение-клон

Специалисты ironSource создали еще одно приложение – Aura. Официально оно предназначено для «оптимизации работы устройств», и оно устанавливается на смартфоны Samsung, предназначенные для Европы, России и Юго-Восточной Азии. Также его можно найти в некоторых моделях для американского рынка.

SamMobile пишет, что, вероятнее всего, Aura выполняет функции, схожие с AppCloud. Однако само приложение AppCloud не указано на сайте ironSource – упоминается только Aura.

Samsung, к ответу

К концу ноября 2025 г. не было конкретных доказательств того, что AppCloud занимается сомнительными методами обработки данных. Компания ironSource никак не комментирует свою возможную связь с этим приложением.

Однако отсутствие в легком доступе политики конфиденциальности этой утилиты и подмоченная репутация ironSource вызывают беспокойство у пользователей.

Защитники прав потребителей и пользователи, заботящиеся о своей конфиденциальности, призывают Samsung предпринять немедленные шаги, например, предоставить возможность избавиться от AppCloud, сделать политику конфиденциальности приложения общедоступной и полностью прекратить предварительную загрузку приложения в ряде регионов мира.