Angara провела комплексную оценку информационной безопасности в органах исполнительной власти Курской области

ГК Angara завершила комплексную оценку информационной безопасности в системах персональных данных органов исполнительной власти Курской области. В результате реализованного проекта подготовлена общая политика информационной безопасности и создана модель угроз безопасности информации.

Проект был инициирован Комитетом информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области в целях соблюдения требований ФСТЭК России и ФСБ России, затрагивающих обработку персональных данных.

В ходе проекта эксперты Angara Technologies Group определили перечень персональных данных, подлежащих защите от несанкционированного доступа, а также режим их обработки.

«Оценка информационной безопасности наших систем, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные, позволила нам получить наглядный отчет, в котором уточнена степень участия чиновников в обработке ПД», ─ сказал начальник управления защиты информации, связи и вычислительной техники Комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области Зимовцев Владимир Николаевич.

Результатом проекта стала формализованная общая политика информационной безопасности органов исполнительной власти Курской области. На основе проведенного анализа информационных ресурсов и характеристик информационных систем, мер и средств защиты информации была создана модель угроз безопасности информации единой информационно-коммуникационной среды Курской области.

«Мы получили модель угроз информационной безопасности, которая станет основой работы с персональными данными. При этом проактивный подход экспертов Angara Technologies Group позволил завершить проект точно в срок», − отметил Владимир Николаевич Зимовцев.

«Мы провели оценку информационной безопасности работы с персональными данными в информационных системах Заказчика для более 40 структурных подразделений, в том числе Архивного управления и Государственной жилищной инспекции. Предложенная нами модель угроз позволит Комитету по информатизации Курской области эффективно работать с персональными данными и обеспечить их безопасную обработку и хранение», ─ сказал генеральный директор Angara Technologies Group Сергей Шерстобитов.