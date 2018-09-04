Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали низким уровень защиты в 43% компаний

Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет, согласно которому уровень защищённости от атак со стороны внешнего злоумышленника в 43% проанализированных организаций оказался низким или крайне низким.

В 29% проектов исследователи успешно получили максимальные привилегии во всей IT-инфраструктуре, имитируя атакующего, обладающего исключительно общедоступными сведениями об организации.

Кроме того, в 73% случаев для преодоления сетевого периметра использовались уязвимости в веб-приложениях. Другой распространённый способ проникновения – различные атаки через общедоступные интерфейсы управления веб-приложениями, сетевым и серверным оборудованием (онлайн-атаки подбора пароля, эксплуатация уязвимостей ПО интерфейсов управления и другие).

Результаты тестирования на проникновение с позиции внутреннего злоумышленника показали, что компании уделяют недостаточное внимание защищённости корпоративной сети. Уровень защищённости внутренней сети 93% организаций низкий или крайне низкий. Максимальные привилегии в корпоративной сети были получены в 86% проанализированных компаний, причём в 42% случаев для этого потребовалось всего два шага.

Специалисты «Лаборатории Касперского» в 75% компаний выявили незакрытую уязвимость (MS17-010), используемую известными шифровальщиками WannaCry и NotPetya/ExPetr, причём тестирование проводилось уже после публикации информации об уязвимости. В ряде организаций критические обновления ОС Windows не были установлены даже спустя семь-восемь месяцев после их публикации. В целом устаревшее ПО было обнаружено на сетевом периметре в 86% протестированных компаний и во внутренней сети в 80% организаций.

Результаты проектов по анализу защищённости веб-приложений показали, что наименее безопасными являются приложения государственных учреждений – в каждом приложении были найдены те или иные уязвимости высокого уровня риска. Противоположная ситуация наблюдалась в области электронной коммерции: всего 28% приложений имели уязвимости высокого уровня риска. Наиболее распространёнными уязвимостями стали «Межсайтовое выполнение сценариев (XSS)», «Раскрытие чувствительных данных» и «Внедрение операторов SQL».

«Даже качественная реализация таких базовых мер, как сетевая фильтрация и парольная политика, значительно скажется на общем уровне защищённости инфраструктуры. Например, половину продемонстрированных нами атак можно было предотвратить, лишь ограничив доступ к интерфейсам управления», – отметил Сергей Охотин, старший аналитик «Лаборатории Касперского».

Для повышения уровня защищённости «Лаборатория Касперского» советует компаниям придерживаться следующих рекомендаций: уделяйте особое внимание безопасности веб-приложений, своевременному обновлению ПО, а также правилам сетевой фильтрации, установите политику парольной защиты, определяющую требования к сложности и периодичности смены паролей во всех используемых системах; регулярно проводите анализ защищённости всей IT-инфраструктуры, включая веб-приложения; внедрите и регулярно совершенствуйте процесс мониторинга событий информационной безопасности для своевременного обнаружения атак и реагирования на инциденты; компаниям с высоким уровнем зрелости информационной безопасности, в которых уже налажены процессы управления уязвимостями и мониторинга, рекомендуется рассмотреть возможность проведения тестов типа Red Teaming. Подобные работы позволяют не только проверить уровень защищённости инфраструктуры, но и оценить готовность службы информационной безопасности компании к выявлению атак и реагированию на инциденты в условиях, приближенных к реальным атакам.