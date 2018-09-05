«Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня

«Траст Технолоджиз», системный интегратор в области информационной безопасности, успешно завершила первую стадию проекта по комплексной защите от угроз нулевого дня Трубной Металлургической Компании (ТМК). Для реализации проекта были выбрано решение компании Check Point – одного из лидеров на рынке информационной безопасности.

В ТМК создан центр кибербезопасности, который занимается проактивной защитой от атак на предприятиях холдинга. По данным аналитиков количество киберпреступлений неуклонно растет с каждым годом. Вместе с тем, как отмечают эксперты, множество успешных атак на инфраструктуру реализуется с помощью вредоносного кода, проникающего через традиционные каналы: электронная почта, интернет-трафик пользователей, даже несмотря на имеющиеся традиционные средства защиты.

Одним из первых проектов центра кибербезопасности ТМК был проект по созданию единой системы защиты предприятий от атак нулевого дня. Угрозы нулевого дня (0-day, zero day) – это публично не обнародованные уязвимости, используемые злоумышленниками для атак, для которых еще не созданы компенсирующие защитные пакеты. Эти вредоносные программы, как правило, используют уязвимости в коде программных продуктов, которые уже обнаружены злоумышленниками, но еще не известны самим разработчикам и производителям антивирусных систем.

Проблема защиты от угроз нулевого дня актуальна, несмотря на наличие в компаниях нескольких рубежей защиты, включая систему межсетевого экранирования, систему обнаружения вторжений, антивирусную защиту серверов и рабочих станций и антиспам-решений. Вредоносное ПО, даже незначительно модифицированное, способно попадать на рабочие станции и серверы внутри организаций, оставаясь необнаруженным на всех эшелонах защиты

На первом этапе проекта была реализована система защиты от угроз нулевого дня –пилотной зоны, которую в дальнейшем планируют внедрить на предприятиях ТМК.

«Система защиты от угроз нулевого дня — это важный шаг в обеспечении информационной безопасности нашей компании. ТМК имеет широко распределенную производственную структуру с заводами и офисами в России и за рубежом. Выбранная архитектура предусматривает возможность быстрого масштабирования решения, позволяя минимизировать киберугрозы на всех предприятиях компании», – отметил заместитель генерального директора ТМК по информационным технологиям Юрий Огурцов.

«С Трубной металлургической компанией мы успешно сотрудничаем длительное время. Проект по защите от угроз нулевого дня интересен для нас, прежде всего, с инженерной точки зрения: был реализован комплексный подход по защите как на уровне шлюза с применением «песочницы», так и непосредственно на рабочих станциях пользователей», – сказала генеральный директор «Траст Технолоджиз» Кудрявцева Анастасия.