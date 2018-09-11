«Ростелеком» реализует проекты в сфере цифровой экономики в Якутии

«Ростелеком» и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проектов в сфере цифровой экономики. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Цель соглашения – развитие базовых направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Якутии таких как: нормативное регулирование, кадры и образование, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Стороны планируют реализовывать проекты по следующим отраслевым направлениям: электронная образовательная среда; медицинские информационные системы и телемедицина; системы общественной безопасности; электронное правительство и государственные услуги; внедрение информационных цифровых технологий на транспорте, ЖКХ, энергетике, промышленности; развитие ИТ-отрасли.

«Ростелеком» продолжит расширять телекоммуникационную инфраструктуру в республике Саха (Якутия) и мультисервисные сети связи в рамках общей программы развития и инвестиционных приоритетов, утвержденных советом директоров «Ростелекома».

В Якутии оптическими сетями «Ростелекома» охвачены 57% домохозяйств. Компания постоянно ведет строительство новых линий связи. Так, в августе была запущена оптика в Сунтарском улусе. Линия до Сунтара является частью масштабного проекта строительства оптики «Мирный – Сунтар – Вилюйск», которая обеспечит современными услугами связи более 30 тыс. семей.