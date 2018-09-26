HeadPoint представит решения в области промышленного интернета вещей на базе IIoT-платформы inOne

Компания HeadPoint примет участие во Всемирном цифровом саммите по технологиям интернета вещей (IoT World Summit Russia), где представит решения в области промышленного интернета вещей для производства, банков, медицины, умного города на базе IIoT-платформы inOne, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию CNews. В частности, эксперты компании на стенде расскажут о возможностях интеграционной IIoT-платформы InOne для повышения эффективности производства и персонала, а также обеспечения безопасности на производственных предприятиях и в рамках города по модели «Умный и безопасный город».

inOne - IIoT — платформа ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, разработанная компанией HeadPoint. Системы, построенные на базе inOne, предоставляют в «едином окне» доступ к информации о событиях и ситуациях, которые нужно контролировать в городской среде или на производстве. Обработанные IIoT-платформой данные поступают от датчиков или видеокамер в личный кабинет пользователя с интуитивно понятным «интеллектуальным» интерфейсом, позволяющим видеть только то, что сейчас наиболее важно и требует участия пользователя, без лишней информации. Типовые события могут обрабатываться автоматически, а в случае выявления инцидентов и требующих внимания событий, предоставляются детальные инструкции для действий, что делает работу пользователя максимально эффективной. Таким образом, существенно повышается оперативность реагирования на инциденты, обеспечивается возможность проактивных действий по предотвращению нештатных ситуаций.

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint отметил: «Промышленный интернет вещей – это в первую очередь технологии, позволяющие собирать и обрабатывать информацию с большого количества датчиков, приборов, камер видеонаблюдения разных производителей, других источников данных. Платформа inOne обеспечивает сбор и “нормализацию” такой информации, ее анализ, а затем производит обработку данных на основе заложенных в систему сценариев реагирования на нештатные ситуации: формирование необходимых оповещений, предоставление инструкций, отслеживание хода выполнения работ по устранению инцидентов. Модульная архитектура и современные технологии программирования, заложенные в основу IIoT-платформы inOne, позволяют оперативно создавать решения под конкретные потребности заказчика. Решения в сжатые сроки развертываются на имеющихся у заказчика вычислительных мощностях или в облаке на любом предприятии, что позволяет войти в процессы цифровизации предприятиям с любым техническим “наследством”».

Среди внедренных решений HeadPoint — интеграция существующих систем видеонаблюдения в единый комплекс в Москве, Казани, Краснодаре и других городских проектах. Решения обеспечивают постоянный мониторинг и анализ ситуации в городе, а также реализует поддержку сценариев оперативного реагирования на нештатные ситуации. Платформа inOne успешно в 2018 г. применяется и в таких секторах как нефтегазовая промышленность, строительство, ритейл, здравоохранение, банки, говорится в сообщении компании.