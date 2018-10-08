«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

Oracle сообщила об успешном развертывании комплекса резервного копирования данных Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) в сети спортивных магазинов «Спортмастер». Это позволило обеспечить комплексное, централизованное резервирование для большинства бизнес-критических информационных систем компании, при снижении времени восстановления данных в среднем до 16 раз. Новый подход к защите данных минимизирует риски потери критически важной информации для бизнеса. Это одно из первых развертываний комплекса Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) в России.

Использование Oracle ZDLRA позволило упростить и гибко настроить схемы защиты данных в компании: ранее для проведения подобных регламентных работ требовалась сложная и тонкая настройка, согласующаяся с бизнес-загруженностью и учетом частичного снижения доступности ряда систем.

Благодаря возможностям Oracle ZDRLA достаточно однократно провести инициализационный бэкап, после чего оптимизированный комплекс автоматически фиксирует и сохраняет изменившиеся данные. Как результат — полную виртуальную копию баз данных можно получить в любой момент, что существенно снижает временные и ресурсные затраты на весь цикл регламентных работ по сопровождению. При этом, в отличие от предыдущей схемы, резервирование происходит без заметного воздействия на работоспособность систем.

«Благодаря использованию новой системы резервного копирования Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance мы обеспечили защиту критически важных баз данных в реальном времени, полное восстановление и централизованный контроль для сотен информационных систем компании с использованием одного специализированного комплекса. Это новый подход к защите данных, обеспечивающий непрерывность нашего бизнеса», — отметил Андрей Прудовский, начальник отдела сопровождения и развертывания СУБД департамента разработки и внедрения услуг управления информационных сервисов компании «Спортмастер» Россия.

В настоящий момент система используется для резервирования 36 баз данных, в том числе информационных систем, эксплуатируемых на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Резервирование основной базы данных объемом 46 ТБ занимает 2,5 часа. Суточный объем резервируемых данных достигает 60 ТБ. Один специализированный комплекс удовлетворяет потребности «Спортмастера» в защите критически важных баз данных для сотен информационных систем компании, включая защиту в реальном времени, полное восстановление и централизованный контроль.

«Мы рады, что с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance компания "Спортмастер" реализует совершенно новый подход к защите данных, ориентированный на обеспечение непрерывности бизнеса, а не просто на резервное копирование, — отметил Марк Ривкин, руководитель группы баз данных технологического консалтинга Oracle в России и СНГ. — Один из лидеров мирового рынка теперь имеет возможность восстанавливать базы данных с точностью до долей секунды. Архитектура нашего комплекса ускоряет восстановление баз данных за счет автоматизации до 75% ручных операций и практически исключает риск потери данных. Мы уверены, что такие инновации позволят ведущему спортивному бренду повысить результативность бизнеса и привлечь новых покупателей»

Партнерами по проекту выступили платиновые партнеры Oracle – «Софтлайн» и «Инфосистемы джет».