Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов

Eset сообщила о расширении сотрудничества с Merlion. Теперь антивирусные продукты Eset доступны на базе платформы продажи облачных сервисов MerliONCloud, о запуске которой дистрибьютор сообщил в рамках прошедшего в сентябре Merlion IT Solutions Summit. Партнеры Merlion, подключенные к платформе, смогут предлагать заказчикам лицензии Eset с ежемесячной оплатой, рассчитывая стоимость лицензии на основе числа защищаемых узлов.

Партнерам Merlion уже доступны в рамках MerliONCloud наиболее востребованные антивирусные решения, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети Eset NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты Eset NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз Eset NOD32 Smart Security Business Edition; продукт для защиты почтовых серверов Eset Mail Security для Microsoft Exchange Server; продукт для защиты файловых серверов Eset File Security для Microsoft Windows Server.

Продукты Eset детектируют все типы интернет-угроз, благодаря сочетанию облачных технологий и запатентованного метода эвристического анализа. Данный подход позволяет защитить корпоративную сеть от попыток проникновения вредоносных программ и сетевых атак.

Облачная дистрибуция продуктов Eset открывает для партнеров Merlion новые возможности развития бизнеса. Компании могут перепродавать подписки Eset или объединять их в пакеты с продуктами других вендоров, привлекая новых заказчиков и увеличивая прибыль.

В свою очередь, корпоративным клиентам арендная модель поможет оптимизировать ИТ-бюджет, оплачивая только фактически используемые лицензии. Предложение актуально для организаций любого масштаба – микробизнеса, малых, средних и крупных компаний.

«В рамках развития клиентского и партнерского сервиса Eset предлагает не только решения для безопасности, но и новые услуги и форматы продаж, – отметил Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Облачные сервисы Eset открывают возможность конкурировать и зарабатывать на развивающемся рынке ИТ-услуг».

«Подписанный дистрибьюторский договор с Eset в рамках нашего нового проекта MerliONCloud – один из первых и один из самых значимых в портфеле, – сказал Антон Салов, руководитель MerliONCloud. – Партнеры Merlion хорошо знакомы с решениями вендора и сейчас им предстоит работать с ними в ином, новом, для них ключе. Платформа создана специально для того, чтобы реализация, внедрение и пользование облачными продуктами были удобны и выгодны для всех сторон: производителя, партнера, заказчика и конечного корпоративного пользователя. А Merlion в рамках этого бизнеса окажет всестороннюю поддержку».