«Ланит» разработал решение, контролирующее печать и конфиденциальную информацию

Департамент информационной безопасности «Ланита» представил программный комплекс «Логос». Система автоматически контролирует печать. Она использует контекстный анализ и поиск ключевых слов в тексте файлов, которые отправляются на принтер. Решение помогает избежать утечки конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

«Логос» анализирует файлы, которые выводятся на печать. Продукт выгружает данные в формат, совместимый с Microsoft Excel, ведет журнал выполненных работ и архивирует записи.

Программный комплекс состоит из трех компонентов. «Агент» выявляет печать документа с признаками конфиденциальности и отслеживает нецелевое использование принтеров. «Панель» – единственное средство управления всеми компонентами системы. Через нее администратор информационной безопасности может настраивать групповые политики контроля печати, работать с журналами и просматривать распечатанные документы. Специалист, работая с «Панелью», может настраивать оповещения и регламентные работы.

Третий компонент решения – «Служба». Он взаимодействует с «Агентом» и «Панелью» и помещает файлы в директорию для хранения заданий печати. Компонент сохраняет информацию, используя систему управления базами данных SQLite. «Служба» по расписанию проверяет целостность базы данных и состояние агентов.

Система анализирует непосредственно поток печати (поддерживаются все известные форматы файлов). «Логос» автоматизирует процесс контроля печати документов, предотвращает утечки конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Система создает единый интерфейс мониторинга печати и выстраивает гибкий механизм администрирования, создания правил контекстного анализа печати. С помощью программного комплекса компания может получать оперативные сведений об инцидентах и использовать централизованное защищенное хранилище журналов печати.

Виктор Минаев, руководитель Департамента информационной безопасности «Ланит», сказал: «Программа "Логос" многофункциональна. Она используется нашими заказчиками для контроля печати и распространения документов, подлежащих защите. Также мы используем "Логос" при аудите информационной безопасности. Агент программы быстро распространяется через доменные политики. Уже к концу рабочего дня можно составить карту информационных потоков и потенциальных каналов утечки».